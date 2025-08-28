Estos son los más de 50 puntos de abastecimiento debido al corte de agua en Santiago

El corte comenzará el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre a las 09:00 horas.

Aguas Andinas anunció un corte de agua potable que se prolongará por 36 horas en distintos puntos de la Región Metropolitana, por lo que resulta clave conocer cuáles son los puntos de abastecimiento.

La empresa explicó que esta interrupción del suministro es necesaria para llevar a cabo trabajos asociados a la construcción de una nueva estación del teleférico en el Parque Metropolitano de Santiago.

Las comunas que se verán afectadas son Independencia, además de sectores específicos de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

El corte comenzará el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre a las 09:00 horas.

El perímetro impactado estará delimitado por Avenida Dorsal al norte (en Conchalí), Santa Isabel al sur (en Santiago), Eliodoro Yáñez al oriente (en Providencia) y Caupolicán al poniente (en Renca).

Los más de 50 puntos de abastecimiento por el corte de agua en Santiago

Providencia

El Arzobispo con Bellavista.

Antonia López de Bello con Constitución.

Bellavista con Carlos Walker Martínez.

Conchalí

Av. Independencia 3499.

Teniente Yavar con Barón de Juras Reales.

Av. Dorsal N°1495.

Guanaco con Dorsal.

Santa Inés con Barón de Juras Reales.

Vivaceta con El Olivo.

Nueva Monterrey con Nueva Monterrey.

Recoleta

Dorsal con Diagonal José María Caro.

El Manzano con Buenos Aires.

Gávila N°1980.

Justicia Social N°255.

Las Brisas N°680.

Las Galaxias N°1210.

Recoleta N°2774.

Reina de Chile con Vicuña.

Einstein con La Conquista.

Av. Recoleta con México.

Francisco Silva con Esteban Merello.

Colo Colo con Unión Española.

Bellavista con Av. Recoleta.

Antonia López de Bello con Purísima.

Camino el Carmen (Cancha el Indio).

Renca

Juana Átala de Hirmas (Callejón).

Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña.

Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza).

Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu).

Enrique Campos esquina Victoria (Plaza).

Los Helechos esquina Las Siemprevivas.

Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio).

Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio).

Balmaceda esquina Diagonal Poniente.

Los Aromos esquina Pje. 12.

Santiago

Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras.

Victoria Subercaseaux esquina Rosal.

Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos).

Santa Isabel esquina Raulí.

Lira esquina Curicó.

Angamos esquina Santa Victoria.

Independencia