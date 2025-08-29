MAPAS – Revisa todos los sectores afectados por el corte de agua de 37 horas en la RM

Según informó Aguas Andinas, la suspensión del suministro se produce para ajustar la red de distribución debido a las obras de construcción de una nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

Tras el anuncio de Aguas Andinas sobre el corte masivo por 37 horas en la Región Metropolitana (RM), se dieron a conocer los mapas de los sectores que estarán afectados por el corte de agua.

Según informó la empresa, este corte de agua se realizará para ajustar la red de distribución de agua potable, en el marco de las obras de construcción de una nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago, proyecto liderado por el Serviu Metropolitano.

La comuna más afectada será Independencia, aunque también se verán comprometidas algunas zonas de Conchalí, Santiago, Providencia, Recoleta y Renca.

De acuerdo a la compañía, el corte comenzará el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas y se extenderá hasta las 9:00 horas del domingo 7.

Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Gestión Comercial de Aguas Andinas, indicó que trabajarán las noches del viernes y sábado del corte para “salir lo antes posible con la reposición del servicio”.

Respecto a los puntos de abastecimiento, informó que habrán 30 camiones aljibe recorriendo las calles para “reponer el agua que pueda ser utilizada en estos estanques de abastecimiento alternativa”.

MAPAS – Revisa todos los sectores afectados por el corte de agua

Independencia

Renca

Recoleta

Providencia

Santiago

Conchalí

Es importante mencionar que, debido a este corte masivo de agua, se habilitarán 62 puntos de abastecimiento para que las personas puedan acceder al recurso en caso de necesitarlo.