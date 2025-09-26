Enel anuncia corte de luz en nueve comunas de la RM para este viernes

La empresa dispuso de un buscador para que ingreses tu dirección y revises si tu casa estará sin servicio.

La empresa Enel informó que este viernes 26 de septiembre realizará un nuevo corte de luz programado en nueve siete comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según lo señalado por la compañía, el corte del suministro eléctrico se extenderá por un mínimo de siete horas en algunas zonas. Enel también recordó a los usuarios que estos cortes se anuncian con anticipación para que puedan planificar sus actividades con tiempo.

Si deseas verificar si tu domicilio se verá afectado por esta interrupción, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, accediendo a través de ESTE ENLACE. Ahí encontrarás toda la información específica.

Además, si en tu hogar hay personas electrodependientes y se ven perjudicadas por el corte, puedes solicitar asistencia llamando a los números: 600 696 0000, 800 800 696 o al 22 696 0000.

Vitacura: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: desde las 08:00 hasta las 18:00 horas.

San Ramón: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Espejo: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Cerrillos: desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Maipú: desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Quinta Normal: desde las 09:00 hasta las 11:00 horas.