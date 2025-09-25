Ahora son más de 70: Gobierno aumenta las empresas estratégicas sin derecho a huelga

Entre ellas se cuentan empresas del ámbito de la salud, electricidad y servicios sanitarios.

El Gobierno aumentó a 73 el total de empresas estratégicas del país en las que no hay derecho a huelga, según a lo establecido en el artículo 362 del Código del Trabajo, y tras su publicación en el Diario Oficial.

En el listado entregado en 2023 eran 69 las empresas en las que no había derecho a huelga, con lo que se concretó un aumento de cuatro más, aunque las de este 2025 son tres menos que las 76 se registraron en 2021.

A través de la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno recordó que en la Constitución se establece que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”, y que “tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional“.

Desde el Ministerio del Trabajo se puntualizó que en este listado se incluyen empresas relacionadas a servicios eléctricos, sanitarios, de gas y combustibles que poseen el carácter de “estratégico o esencial”.

Las 73 empresas estratégicas sin derecho a huelga

Cabe señalar que más de un centenar de empresas postularon a formar parte de aquellas en las que no habría derecho a huelga, pero el Ejecutivo dejó a varias de ellas fuera del listado.

De esta forma, las 73 empresas estratégicas sin derecho a huelga son:

Aguas Patagonia de Aysén S.A.

Aguas Andinas S.A.

Aguas Araucanía S.A.

Aguas Cordillera S.A.

Aguas de Antofagasta S.A.

Aguas Décima S.A.

Aguas del Altiplano S.A.

Aguas del Valle S.A.

Aguas Magallanes S.A.

Aguas San Pedro S.A.

Banco Central de Chile

Celeo Redes Chile Limitada

Central Yungay S.A.

Centro de Diálisis Villarrica Ltda.

Centro de Salud Antares SpA.

Centro Médico de Diálisis Diaseal S.A.

Centro Renal SpA.

CGE Transmisión S.A.

Chilquinta Distribución S.A.

Chilquinta Transmisión S.A.

Compañía Eléctrica del Litoral S.A.

Compañía Eléctrica Osorno S.A.

Compañía General de Electricidad S.A.

Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.

Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda.

Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda.

Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curicó Limitada.

Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda.

Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Yungay, Yungay, Gultro, Los Lirios Limitada.

Cooperativa Eléctrica Los Ángeles Ltda.

Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional

Cuerpo de Bomberos de Concepción

Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa

Diálisis Colina S.A.

Diálisis Norte S.A.

Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.

Empresa Eléctrica de Aisén S.A.

Empresa Eléctrica de La Frontera S.A.

Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.

Empresa Eléctrica Puente Alto S.A.

Empresas Gasco S.A.

Enel Colina S.A.

Enel Distribución Chile S.A.

Essbio S.A.

Esval S.A.

Gas Sur S.A.

Gasmar SpA.

GNL Quintero S.A.

Luzlinares S.A.

Luzparral S.A.

Metrogas S.A.

Nueva Atacama S.A.

Nuevosur S.A.

Sacyr Agua Chacabuco S.A.

Sacyr Agua Lampa S.A.

Sacyr Agua Norte S.A.

Sacyr Agua Santiago S.A.

Sacyr Agua Utilities S.A.

Servicios Médicos Horizonte S.A.

Servicios Médicos Chillán Viejo SpA.

Sistema de Transmisión del Norte S.A.

Sistema de Transmisión del Sur S.A.

Sociedad Diálisis del Maule Limitada

Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda.

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

Sociedad Austral de Eléctricidad S.A.

Sociedad GNL Mejillones S.A.

Suralis S.A.

Transbordadora Austral Broom S.A.

Transelec Concesiones S.A.

Transelec S.A.

Transporte Marítimo Chiloé Aysén S.A.

Transportes Puelche S.A.

A estas empresas se suman se suman otras cuatro en las que no se podrá ejercer el derecho a huelga en ciertas faenas.

Se trata de:

Colbún S.A.:

Área Cerro Navia: Central Nehuenco 1, 2 y 3

Área Alto Jahuel: Central Colbún

Área Araucanía: Central Canutillar

Enel Green Power Chile S.A.:

Línea de transmisión vinculada a la Central Pilmaiquén y

Las instalaciones de los transformadores Pilmaiquén 66-13,8 KV

Engie Energía Chile S.A.:

Área Arica: Centrales Chapiquiña y Diésel Arica

Área Centro: Central Termoeléctrica Tocopilla; Central Térmica Mejillones

Enel Generación Chile S.A.: