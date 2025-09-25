Enel confirma corte de luz para 13 comunas de la RM para este jueves: revisa todas las zonas afectadas

La compañía informó que la interrupción del servicio se extenderá por al menos siete horas.

La empresa Enel anunció que realizará un nuevo corte de luz programado este jueves 25 de septiembre en 13 comunas de Santiago.

De acuerdo con la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en ciertos sectores.

En su sitio web, Enel explicó que estos cortes son informados con anticipación para que los usuarios puedan planificar sus actividades con tiempo.

Si deseas saber si tu domicilio será uno de los afectados, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información detallada.

Además, si en tu hogar vive una persona electrodependiente y se ve afectada por la suspensión del servicio, puedes comunicarte para recibir ayuda a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Enel confirma corte de luz para 13 comunas de la RM para este jueves

Quilicura: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas

La Reina: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Conchalí: desde las 9:00 a las 15:00 horas

Renca: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Pudahuel: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Quinta Normal: desde las 15:00 y 17:00 horas.

Peñalolén: desde las 9:00 a las 15:00 horas

La Florida: desde las 11:00 a las 17:00 horas

San Ramón: desde las 10:30 a las 17:30 horas

San Miguel: desde las 9.30 a las 10:30 horas

Pedro Aguirre Cerda: entre 14:00 y 15:00 horas.

Lo Espejo: desde las 10:00 a las 16:00 horas