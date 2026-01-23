Dónde encontrar los mejores descuentos en útiles escolares

Con el inicio del año escolar, numerosas empresas ofrecen descuentos y promociones permitiendo a las familias ahorrar y organizar con anticipación la lista de materiales.

Con el inicio del año escolar, las familias comienzan la búsqueda de útiles escolares a precios accesibles, lo que ha motivado a numerosas tiendas y cadenas a lanzar promociones y descuentos especiales.

Durante esta temporada, los comercios ofrecen ofertas que van desde cuadernos, lápices y mochilas hasta kits completos de regreso a clases, con el objetivo de facilitar la planificación del gasto familiar y hacer más accesible la compra de materiales escolares.

En ese contexto, los padres y apoderados pueden encontrar descuentos tanto en tiendas físicas como en plataformas online, comparando precios y revisando promociones exclusivas por tiempo limitado. Aprovechar estas ofertas permite no solo ahorrar dinero, sino también organizar con anticipación la lista de útiles para los estudiantes, evitando compras de último minuto y asegurando productos de calidad para el año escolar.

Qué tiendas ofrecen los mejores precios en útiles escolares

Expo Escolares 2026

La tradicional venta escolar del Easton Outlet Mall vuelve este año en su espacio de más de 2 000 m² en el segundo piso, ofreciendo una amplia variedad de productos con descuentos de hasta 70%.

Participan marcas como Librería Nacional, Lápiz López, Head, Caffarena y Bata, y los afiliados a Caja Los Andes pueden acceder a un 40% adicional en Lápiz López para marcas como Alo, Staedtler, Schneider, Herzig y Ofijet. La venta se realiza en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 9709, Quilicura, y estará disponible hasta el 31 de marzo.

Librería Nacional

Con más de 10 locales en todo Chile, Librería Nacional se ha consolidado como un destino clásico para quienes quieren organizar su regreso a clases en Santiago y adelantar la compra de útiles escolares.

Además, hasta el 31 de enero, los colegios afiliados a la librería pueden obtener un 25% de descuento al adquirir los artículos de la lista escolar a través de su sitio web, donde solo es necesario buscar o subir el listado correspondiente.

Fernapet

Fernapet regresa con su edición 2026, ofreciendo más de mil productos en útiles escolares y artículos de oficina con descuentos de hasta 50%.

También cuenta con una selección de productos a $1.000, como cuadernos y blocks, y hasta el 28 de febrero es posible participar a través de sus redes sociales por un listado escolar gratis, siguiendo las bases publicadas en su cuenta de Instagram.

Sucursales Fernapet: