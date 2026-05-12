Santiago Music Hall: el centro de eventos de DG Medios y Live Nation que aterrizará en Metro Ñuñoa

Se espera que reciba diversas actividades como recitales, obras de teatro y exposiciones de arte, entre otros, con una capacidad para 4.700 personas.

AGENCIA UNO

Los controladores de DG Medios, Carlo y Giancarlo Geniso, anunciaron junto a Live Nation la inversión de USD 35 millones para levantar un nuevo centro de eventos en la capital, bajo la marca Santiago Music Hall, que se ubicará sobre la estación de Metro Ñuñoa.

Según consignó La Tercera, el recinto será tipo teatro y se instalará en terrenos arrendados a Metro de Santiago.

El nuevo centro de eventos contará con cuatro niveles en superficie y tres subterráneos, con un sistema independiente de salas técnicas, escaleras y ascensores.

La propuesta de DG Medios y Live Nation ya ingresó una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para determinar si se someterá al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), junto con detallar que se asentará en pilares ya existentes en el Metro, los cuales pueden resistir cargas adicionales.

En su detalle se da cuenta de una sala de espectáculos, backstage, sala de atención al público, oficinas, estacionamientos y zonas técnicas de servicio, además de servicios higiénicos.

Se espera que reciba diversas actividades como recitales, obras de teatro y exposiciones de arte, entre otros, con una capacidad para 4.700 personas, bajo la modalidad open box, esto es, que podrá ser arrendado por otras empresas y productoras.