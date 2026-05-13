Ex subsecretario de Ciencia contradice a ministra Lincolao: “Plan de desvinculaciones masivas es real”

Rafael Araos aseveró que la orden de Lincolao de concretar un despido masivo de funcionarios “es real y hay testigos”.

AGENCIA UNO

Rafael Araos, renunciado subsecretario de Ciencia, salió a contradecir a la ministra Ximena Lincolao y dejó en claro que el plan de despido del 30% de los funcionarios de la cartera “es real”.

Araos reafirmó que su salida del Gobierno fue por estar en contra de la desvinculación masiva de trabajadores públicos, desmintiendo a su ahora ex superiora, quien rechazó este argumento.

“La historia de que hay una lista de cuarenta personas que se va a desvincular es falsa. No existe esa lista”, aseveró Lincolao a El Mercurio, además de agregar que “tampoco es efectivo que se fue con muchas personas que lo siguieron. Se fue él, la jefa de Gabinete con la que llegó, y una abogada que él trajo. En definitiva, se fue con las dos personas con las que llegó“.

Sin embargo, en comunicación con CHV Noticias, Rafael Araos puntualizó que “te puedo confirmar por este medio que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. Además, ¿por qué inventaría yo -o terceros- algo tan grotesco?”.

“¿Fue la única razón por la que renuncié? No, fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué vaso? Profundas diferencias de fondo y forma acerca de cómo enfrentar un mismo desafío”, agregó Araos.

Este choque de estilos sí fue ratificado por Ximena Lincolao, quien declaró a radio Infinita que “son dos estilos diferentes de trabajo. Rafael Araos viene de la academia y yo vengo del mundo de la investigación, de la innovación, de la tecnología. Fue una decisión mutua y le deseo lo mejor”.

No obstante, Lincolao dedicó duras palabras al ex subsecretario del Ministerio de Ciencia: “Generalmente cuando uno se va de un trabajo, se va por la puerta ancha. Lamentablemente no fue así. Esa fue una decisión que tomó el subsecretario de hablar con los medios y decir cosas que a él le parecen de una manera, pero que son de otra”.