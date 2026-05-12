Vínculos de futbolistas con casas de apuestas: las sanciones que fija el proyecto y prohibición se ampliaría a otros deportes

El proyecto que prohíbe a futbolistas ser rostros de casas de apuestas online comenzó su discusión esta semana, donde se propuso que esto se amplíe a deportistas de otras disciplinas.

Esta semana comenzó la discusión del proyecto que busca prohibir los contratos de futbolistas o representantes con casas de apuestas, luego de que el Gobierno le otorgara urgencia.

La propuesta que se analiza en la Comisión de Deportes de la Cámara es complementaria a otra que se tramita en el Senado, la cual impide la relación de las entidades deportivas con las plataformas de apuestas en línea.

El diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), quien es uno de los impulsores de esta iniciativa, expresó que busca evitar el manto de dudas que se generan en torno a los resultados deportivos, en el marco de las apuestas y el pago de pronósticos específicos.

Las sanciones que contempla el proyecto y cómo se busca ampliar la prohibición a todos los deportistas

Por esta razón, el proyecto propone aplicar multas que van entre 150 y 2 mil UTM (10 a 140 millones de pesos), cuyos montos se duplican en casos de reincidencia.

En la sesión, el parlamentario Cristián Mella (DC) planteó que esta prohibición debería ampliarse a deportistas profesionales de otras disciplinas. Los diputados Carlos Chandía, Cristian Contreras y Matías Fernández respaldaron este punto.

Algo que los integrantes de la Comisión de Deportes ya habían comentado a EL DÍNAMO: “En principio aplica para jugadores de fútbol profesional y representantes. Sin embargo, pareciera pertinente extenderlo a otras actividades deportivas”, dijo Hotuiti Teao.

Comisión de Deportes. Cámara de Diputados.

Durante esta jornada, Teao también manifestó su preocupación sobre la ludopatía juvenil, haciendo referencia a estudios de la Universidad Andrés Bello y del Instituto Nacional de la Juventud.

En este sentido, expuso:

La edad promedio de inicio en las apuestas online es 15 años.

El 96% de alumnos de enseñanza media consideran muy fácil apostar a través de aplicaciones.

El 53% de los padres lo permiten en sus hijos.

Para finalizar, la comisión acordó escuchar al Ejecutivo y a representantes del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y de las empresas de casas de apuestas; antes de realizar la votación en general del texto, la cual se espera que se materialice la primera semana de junio.