Ximena Lincolao reconoce sociedades no inscritas en declaración de intereses y PS oficia a Contraloría por omisión

La titular de Ciencias dejó ver que esta sería una práctica común en otros miembros del Gabinete.

AGENCIA UNO

Ximena Lincolao, ministra de Ciencias, reconoció que es parte de tres sociedades, las cuales no fueron incluidas en su declaración de intereses, aseverando que esta sería una práctica recurrente entre otros miembros del Gabinete.

Esto, luego que Fast Check alertara de esta situación, por lo que la secretaria de Estado explicó que, en el caso de Innova Nehuén SpA, la creó junto a sus hermanas para ofrecer servicios informáticos y asesorías tecnológicas.

Sin embargo, Lincolao aclaró que “era una sociedad que nunca tuvo actividad. Y yo le había pedido al abogado que la cerrara. Entonces, nunca tuvo actividad y creo que ahora sí ya está cerrada”, aunque todavía no se habría concretado.

Una segunda sociedad es Tech Apprenticeships LLC, creada en 2023, la cual está finiquitada y la tercera es Asociación de Propietarios de Potomac, que según la ministra de Ciencias es la “junta de vecinos” donde tenía su primera vivienda. A esto se suma una participación en la startup Build Whitin.

Junto con ello, Ximena Lincolao apuntó que su caso no sería aislado, ya que “yo pregunté y los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo”.

En esta línea, dejó en claro que espera que “esto sea aclarado, porque a mí me importa mucho mi integridad, porque yo he trabajado mucho por mi carrera. Llevo dos meses acá y ha sido realmente una jaqueca, porque el ambiente acá en cuanto a este patrimonio ha sido muy tóxico. Y yo he trabajado muchísimo por todo lo que tengo”.

PS ingresa requerimiento por omisión en declaración de intereses de Ximena Lincolao

Ante esta situación, la bancada de diputados PS ingresó un requerimiento ante la Contraloría para que se aperciba a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, a rectificar su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP).

Además, los parlamentarios espera que se fiscalice la veracidad de las declaraciones de intereses y patrimonio de todos los ministros, luego de que la propia Lincolao reconociera que “otros secretarios de Estado también habrían omitido declarar sociedades en sus respectivas DIP”.

El diputado Juan Santana señaló que “esta situación nos parece del todo grave, porque cuando se ha anunciado, además, la posibilidad de beneficio por parte de algunos ministros y ministras de Estado con una reforma que hoy día se encuentra tramitándose en este Parlamento, es de real importancia que nuestras autoridades sean capaces de transparentar esta situación”

“Cuando la ministra hace esta acusación contra otros ministros, el problema deja de ser personal y pasa a ser un problema del gobierno. Es por eso que, junto al jefe de nuestra bancada, el diputado Raúl Leiva, estamos haciendo ingreso de un requerimiento a Contraloría para que, en virtud de la no aplicación de la ley de probidad y de las obligaciones establecidas en el artículo 8 inciso 3 de nuestra Constitución, existe una clara vulneración a las obligaciones de una ministra de Estado al haber omitido su participación en estas tres sociedades. Adicionalmente, estamos pidiendo que esta información sea requerida también al resto de los ministros a los cuales la ministra Lincolao se refirió”