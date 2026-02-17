Regreso a clases 2026: descuentos en útiles escolares y libros con Cajas de Compensación

Para enfrentar estos gastos y aliviar el impacto económico existen una serie de promociones especiales para afiliados.

El regreso a clases 2026 marca el inicio de un nuevo año escolar y moviliza a miles de familias que ya están preparando listas de útiles, textos y materiales para marzo, junto con la búsqueda de descuentos que permitan ahorrar en estos gastos.

Los costos asociados a la compra de estos productos, que incluyen cuadernos, mochilas, libros y uniformes, pueden representar un gasto considerable en el presupuesto familiar, especialmente en un contexto donde se han observado variaciones importantes en precios entre distintos comercios.

Para enfrentar estos gastos y buscar aliviar el impacto económico, las Cajas de Compensación han activado una serie de promociones y descuentos especiales para afiliados, que abarcan desde útiles escolares hasta libros de texto y equipamiento complementario.

Regreso a clases 2026: descuentos en útiles y libros con Cajas de Compensación

Los Héroes

La Caja Los Héroes lanzó descuentos de hasta 50% en útiles escolares por el regreso a clases 2026, vigentes hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock, en alianza con Dimeiggs y Librería Nacional.

En Dimeiggs, el beneficio es online e incluye 50% de descuento con Héroes Prepago (tope $30.000) y 30% con otros medios de pago (tope $20.000). En Librería Nacional, se ofrece 20% de descuento sin tope en útiles seleccionados, tanto en tiendas físicas como online.

Caja Los Andes

La Caja Los Andes ofrece a sus afiliados un descuento de $5.000 en compras de productos escolares a través de Mercado Libre.

El beneficio está disponible todos los días en modalidad online y se aplica en compras sobre $19.990. Para acceder, los usuarios deben ingresar un cupón al momento de pagar en la plataforma.

Dimeiggs ofrece un 30% de descuento todos los días, tanto en compras online como presenciales, con un tope de $50.000 por boleta. El beneficio es exclusivo para afiliados y se activa ingresando o presentando un cupón al momento de la compra.