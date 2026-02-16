Con la temporada de compra de útiles escolares en pleno auge, el sector logístico experimenta un aumento en la demanda de personal, por lo que muchos se preguntan cómo postular a las ofertas de trabajo para la temporada escolar 2026.
En ese contexto, la empresa SOS Group abrió 500 vacantes transitorios para desempeñarse en centros de logística y distribución, así como en bodegas de empresas de artículos escolares.
“La época escolar es una de las temporadas de mayor movimiento logístico del año. Antes de que los uniformes y artículos escolares lleguen a tiendas físicas y hogares, hay una preparación logística intensa, que requiere la contratación de gran cantidad de personal”, explicó Carlos Henríquez, director comercial de SOS Group.
El ejecutivo agregó que, debido a la urgencia del período, las empresas necesitan incorporar personal con rapidez. “Esta es una alternativa para personas que tienen disponibilidad inmediata y necesitan encontrar empleo pronto”, afirmó. El trabajo durará aproximadamente hasta fines de marzo, cuando finaliza el grueso de las ventas escolares.
Los sueldos para estos cargos van entre $630.000 y $680.000 líquidos mensuales, dependiendo de la función, y el ingreso a trabajar es casi inmediato.
Asimismo, el plazo para postular se extiende hasta este viernes 20 de febrero, a través de ESTE LINK.
Cómo postular a las ofertas de trabajo para la temporada escolar 2026
- Operario de bodega: 300 vacantes con sueldo líquido mensual de $630.000. Los seleccionados trabajarán en centros de logística y bodegas para embalar uniformes y artículos escolares destinados a tiendas físicas o pedidos online. Este cargo no requiere experiencia previa.
- Operador de grúa horquilla: 200 vacantes con sueldo líquido mensual de $680.000. Sus funciones incluyen movilizar grandes volúmenes de productos al interior de centros de distribución y bodegas. Se requiere un año de experiencia y licencia de conducir clase D.
Todos los contratos incluyen cotizaciones de salud y pensión, además de cobertura ante accidentes laborales, asegurando condiciones formales de empleo durante la temporada escolar.