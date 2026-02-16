Todos estos contratos incluyen cotizaciones de salud y pensión, además de cobertura ante accidentes laborales, asegurando condiciones formales de empleo durante la temporada escolar.

Con la temporada de compra de útiles escolares en pleno auge, el sector logístico experimenta un aumento en la demanda de personal, por lo que muchos se preguntan cómo postular a las ofertas de trabajo para la temporada escolar 2026.

En ese contexto, la empresa SOS Group abrió 500 vacantes transitorios para desempeñarse en centros de logística y distribución, así como en bodegas de empresas de artículos escolares.

“La época escolar es una de las temporadas de mayor movimiento logístico del año. Antes de que los uniformes y artículos escolares lleguen a tiendas físicas y hogares, hay una preparación logística intensa, que requiere la contratación de gran cantidad de personal”, explicó Carlos Henríquez, director comercial de SOS Group.

El ejecutivo agregó que, debido a la urgencia del período, las empresas necesitan incorporar personal con rapidez. “Esta es una alternativa para personas que tienen disponibilidad inmediata y necesitan encontrar empleo pronto”, afirmó. El trabajo durará aproximadamente hasta fines de marzo, cuando finaliza el grueso de las ventas escolares.

Los sueldos para estos cargos van entre $630.000 y $680.000 líquidos mensuales, dependiendo de la función, y el ingreso a trabajar es casi inmediato.

Asimismo, el plazo para postular se extiende hasta este viernes 20 de febrero, a través de ESTE LINK.

Cómo postular a las ofertas de trabajo para la temporada escolar 2026

Operario de bodega: 300 vacantes con sueldo líquido mensual de $630.000. Los seleccionados trabajarán en centros de logística y bodegas para embalar uniformes y artículos escolares destinados a tiendas físicas o pedidos online. Este cargo no requiere experiencia previa.

Los seleccionados trabajarán en centros de logística y bodegas para embalar uniformes y artículos escolares destinados a tiendas físicas o pedidos online. Este cargo no requiere experiencia previa. Operador de grúa horquilla: 200 vacantes con sueldo líquido mensual de $680.000. Sus funciones incluyen movilizar grandes volúmenes de productos al interior de centros de distribución y bodegas. Se requiere un año de experiencia y licencia de conducir clase D.

Todos los contratos incluyen cotizaciones de salud y pensión, además de cobertura ante accidentes laborales, asegurando condiciones formales de empleo durante la temporada escolar.