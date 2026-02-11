Sernac revela diferencias de hasta 3.527% en útiles escolares: así funciona su nuevo cotizador online

La plataforma reúne información de más de 150 mil precios de alrededor de 60 empresas, incluyendo librerías y supermercados.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) advirtió que los precios de útiles escolares pueden variar hasta un 3.527%, luego de presentar el Cotizador de Útiles y Uniformes Escolares 2026.

Esta herramienta gratuita tiene como objetivo ayudar a las familias a planificar sus compras para el inicio del año escolar y resaltar la importancia de comparar precios antes de adquirir los productos.

La plataforma ya reúne información de más de 150 mil precios de alrededor de 60 empresas, incluyendo librerías y supermercados, con presencia en más de 1.600 locales a nivel nacional.

De esta forma, los usuarios pueden seleccionar la comuna, el producto y revisar dónde se encuentran los valores más convenientes, evitando traslados innecesarios que aumenten el gasto final.

Según explicó el director nacional (s) del Sernac, Milo Rojas, uno de los principales beneficios del cotizador es la geolocalización, que permite a las familias identificar opciones dentro de su misma comuna. “Hemos analizado la diferencia de precio en una canasta de 22 útiles escolares, encontrando variaciones que pueden llegar hasta el triple. Esto demuestra la importancia de cotizar antes de comprar”, indicó.

La situación se repite en los uniformes escolares, donde algunos precios pueden duplicarse según el lugar de compra. Por ejemplo, kits de uniforme que incluyen pantalón resultan cerca de $20 mil más caros que los que incluyen jumper, aunque ambos parten de valores similares de aproximadamente $55 mil.

El Sernac también anunció que realizará fiscalizaciones a nivel nacional para verificar que los precios estén claramente informados, que se respeten los derechos del consumidor y que los proveedores cumplan con la normativa vigente.

Cómo usar el Cotizador de Útiles y Uniformes Escolares 2026 del Sernac:

Ingresar al cotizador en el sitio web del Sernac EN ESTE LINK. Seleccionar la categoría: útiles o uniformes escolares. Indicar la comuna y el producto que se desea consultar. Revisar los resultados, que aparecen ordenados de menor a mayor precio según establecimiento.

El cotizador se actualizará todos los lunes durante febrero y hasta la segunda semana de marzo, asegurando que los datos estén vigentes para la temporada de regreso a clases.

Con esta herramienta, el Sernac busca apoyar a las familias a cuidar su presupuesto frente a los gastos que implica el inicio del año escolar y fomentar decisiones de compra más responsables y conscientes.