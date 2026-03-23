Sabores de mar para Semana Santa: Tres recetas de pescado para compartir en familia

Durante estos días, el pescado se toma el protagonismo de la mesa con recetas simples y sabrosas .

Durante Semana Santa, muchas familias mantienen la tradición de evitar el consumo de carnes como pollo, vacuno o cerdo, optando en cambio por preparaciones con productos del mar. Esta costumbre ha hecho que el pescado se convierta en el gran protagonista de la mesa en estos días, dando lugar a recetas simples, sabrosas y perfectas para compartir.

Afortunadamente, el pescado es muy versátil en la cocina y permite preparar platos deliciosos sin demasiada complejidad. Aquí te dejamos tres ideas que funcionan muy bien para esta celebración.

Reineta al horno con limón y hierbas

La reineta es uno de los pescados más consumidos en Chile y una excelente opción para cocinar al horno. Su carne suave absorbe muy bien los sabores de las especias y hierbas.

Para esta preparación, los filetes se colocan en una fuente con aceite de oliva, jugo de limón, ajo picado y hierbas como perejil o cilantro. Luego se llevan al horno por algunos minutos hasta que el pescado esté cocido y jugoso. El resultado es un plato liviano, aromático y perfecto para acompañar con papas cocidas o una ensalada fresca.

Pescado apanado con ensalada chilena

Otra receta clásica de Semana Santa es el pescado apanado. Se puede preparar con merluza o reineta, logrando una textura crujiente por fuera y suave por dentro.

Los filetes se pasan por harina, huevo batido y pan rallado antes de freírlos o cocinarlos al horno. Esta preparación queda especialmente bien acompañada con una ensalada chilena de tomate, cebolla y cilantro, que aporta frescura y equilibrio al plato.

Caldillo de pescado

Para quienes prefieren una preparación más reconfortante, el caldillo de pescado es una alternativa tradicional muy apreciada en Chile.

La base se prepara con cebolla, ajo, tomate y ají de color, que se cocinan lentamente para formar un caldo lleno de sabor. Luego se incorporan trozos de pescado junto con papas y un toque de cilantro fresco. El resultado es un plato caliente y aromático, ideal para compartir en familia.

Tradición y sabor en la mesa

Las recetas con pescado no solo cumplen con la tradición de Semana Santa, sino que también ofrecen opciones saludables y llenas de sabor. Ya sea al horno, apanado o en un caldillo, el pescado permite crear platos simples que reúnen a la familia alrededor de la mesa.

Y muchas veces, en estas celebraciones, lo importante no es solo la receta, sino el momento de compartir y mantener vivas las tradiciones culinarias.