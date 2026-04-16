El tribunal explicó que el joven de 18 años está detenido por una decisión válida de la justicia y que no existen antecedentes suficientes para afirmar que pueda ser juzgado por enajenación mental.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa de Hernán Meneses Leal, estudiante imputado por el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, hecho que dejó a una inspectora fallecida y a otras personas heridas.

El tribunal explicó que el joven de 18 años está detenido por una decisión válida de la justicia y que no existen antecedentes suficientes para afirmar que pueda ser juzgado por enajenación mental.

En su fallo unánime, la Corte sostuvo que el imputado se encuentra privado de libertad por una resolución dictada por un tribunal competente y dentro del marco legal, descartando vulneraciones a sus garantías fundamentales. Además, señaló que no se acreditaron antecedentes suficientes para presumir su inimputabilidad.

Caso Calama: por qué la justicia descartó detener el procedimiento por “enajenación mental”

El tribunal también explicó que el artículo 458 del Código Procesal Penal permite suspender un procedimiento solo cuando existan antecedentes calificados que permitan presumir fundadamente la inimputabilidad por enajenación mental, lo que no se habría configurado en este caso.

Finalmente, la Corte concluyó que la resolución impugnada se basa en fundamentos objetivos y razonables, descartando arbitrariedad, por lo que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del imputado, manteniendo la continuidad del proceso penal en su contra.

“En consecuencia y como ya fuera anunciado, el control de legalidad de esta Corte consiste en verificar si la jueza recurrida aplicó el estándar normativo pertinente y si la conclusión negativa se apoya en razones objetivas y comprensibles, descartando arbitrariedad”, cita el fallo de la Corte.