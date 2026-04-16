“No está pensando en el bienestar común”: Jara y economistas acusan que plan tributario de Kast beneficia a un grupo reducido

En tanto, el economista Claudio Agostini advirtió que algunas medidas tributarias podrían tener alto costo fiscal y cuestionó propuestas como eliminar el IVA a la vivienda, calificándolas como “una mala idea”, mientras planteó que subir el impuesto al diésel permitiría recaudar cerca de US$ 1.800 millones.

AGENCIA UNO/ARCHVO.

La ex candidata presidencial Jeannette Jara criticó duramente el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, apuntando especialmente a su plan tributario y asegurando que no benefician a la mayoría de la población.

En el marco de una actividad con pequeñas y medianas empresas, Jara cuestionó el foco del proyecto, afirmando que “la rebaja tributaria que se está proponiendo no es para la persona que tiene una pyme, no es para el taxista, no es para la señora que tiene un taller de costura: es para los empresarios más ricos del país”.

“Y aunque el gobierno se esfuerce en decir que esta es una reforma para las empresas y no para los empresarios, les quiero decir que las empresas son de los empresarios, no de los marcianos”, agregó, marcando distancia con el relato oficial.

En esa línea, sostuvo que la iniciativa “no está pensando en el bienestar común, sino en privilegiar a un grupo reducido de la población, con el cual comparte intereses económicos, ideológicos y políticos”.

La ex ministra del Trabajo también criticó aspectos estructurales del plan, como la reintegración del sistema tributario y la invariabilidad propuesta. “Junto con bajarle la tasa a las grandes empresas, están generando un descuento completo, algo que recién se había superado hace pocos años”, señaló.



Además, advirtió que “no solo quieren imponer esta reforma ahora, sino que además no quieren que se vuelva a discutir por varios años, dejando desfinanciado al Estado de Chile”.

En materia económica, Jara cuestionó la falta de medidas frente al alza de combustibles y advirtió efectos inflacionarios. “Se está haciendo pagar el costo a la gente. El próximo mes la inflación va a ser más alta y eso se va a notar en el bolsillo de las personas”. Finalmente, llamó a frenar la iniciativa en el Congreso: “Lo que hicieron ayer es increíble. No puede avanzar en el Congreso Nacional y la ciudadanía tiene que informarse”.

Agostini advierte alto impacto fiscal y cuestiona medidas tributarias

El economista Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, también abordó el debate tributario y planteó que subir el impuesto al diésel podría generar una recaudación significativa en un contexto de estrechez fiscal.

“El impuesto al diésel es la bala de plata que tenemos. Hay pocas balas de plata, en impuestos hay menos. Esta es una porque si tú igualas el impuesto al diésel al de la gasolina tú recauda del orden de US$ 1.800 millones”, afirmó en conversación con el programa Money Talks.

No obstante, advirtió dificultades políticas para aplicar esta medida. “Usar esa bala de plata implica aguantar un paro de camioneros que se van a tomar la Ruta 5”, señaló, apuntando al impacto que tendría en el sector del transporte.

Sobre la reforma tributaria en discusión, Agostini sostuvo que si bien bajar el impuesto corporativo puede ser positivo, no es el factor más relevante para atraer inversión. “No sacas nada con tener un país que tenga tasa de impuesto corporativo 1%, si no te respetan los contratos, no tiene sentido”, afirmó, destacando la importancia de la certeza jurídica y los permisos.

Finalmente, fue crítico con la idea de eliminar el IVA a la vivienda. “A mí me parece una mala idea”, indicó, argumentando que este tipo de medidas rompe la neutralidad del sistema tributario. “Estás agregándole una exención al IVA, cuando el mundo va para el otro lado, es una mala idea y si es que lo vas a hacer, subsidiemos directamente”, concluyó.