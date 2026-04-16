Ex director de Migraciones: vuelo de expulsión de migrantes anunciado por Kast fue gestionado por Boric

AGENCIA UNO

Luis Eduardo Thayer, ex director del Servicio Nacional de Migraciones del gobierno de Gabriel Boric, aclaró que el primer vuelo de expulsión de inmigrantes bajo el Gobierno de José Antonio Kast, concretado este jueves, fue gestionado por la anterior administración.

El sociólogo, entrevistado por radio Cooperativa, precisó que el vuelo de la FACh que llevó a ciudadanos de Bolivia, Colombia y Ecuador a sus respectivos países, “es un procedimiento bastante habitual y normal, y que está en continuidad también con la política que implementamos nosotros en la administración anterior”.

En esta línea, puntualizó que la salida de este jueves se comenzó a gestar antes del arribo de Kast a La Moneda, ya que los preparativos se realizaron en febrero y en los primeros días de marzo.

“Los primeros pasos para este vuelo, el contacto con la FACh y la conversación con la Policía para definir el itinerario según las nacionalidades de los expulsados que ellos tenían a la vista, fue un proceso que se inició en el mes de febrero-marzo del presente año. Las actuales autoridades ciertamente definieron la fecha, se pusieron en contacto probablemente con los consulados, etcétera. Entonces, yo diría que este vuelo es parte de la continuidad de lo que se venía haciendo tanto con la Fuerza Aérea como con las líneas comerciales”, detalló el ex director de Migraciones.

Luis Eduardo Thayer apuntó que el Ejecutivo cuenta con una serie de recursos comprometidos por el gobierno de Gabriel Boric para dar continuidad a esta política, lo que considera “un contrato por 650 millones de pesos con una compañía aérea para materializar creo que cuatro vuelos chárter, por un monto también de 150-160 por cada vuelo”.

A esto se suma otro “contrato con una agencia de viajes por un monto similar, 670 millones, que también dejamos firmado y que también está en nuestro informe de gestión que entregamos a las nuevas autoridades, para hacer expedita la compra de pasajes en vuelos comerciales cuando se realizan las expulsiones de manera individual”.