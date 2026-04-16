Cobro a deudores del CAE: Tesorería apunta que pagos se dispararon a $8.300 millones en abril

Actualmente, la cartera morosa del CAE asciende a más de 550 mil personas, con una deuda total que supera los $4 billones.

La Tesorería General de la República (TGR) entregó un nuevo balance del cobro a los deudores del Crédito con Aval con Estado (CAE), tras iniciar el proceso a principios de mes, apuntando que solo en abril los pagos superan los $8.300 millones.

En una declaración pública, la Tesorería precisó que “en lo que va corrido de 2026, la recaudación asociada a deudas del CAE ha mostrado una tendencia al alza, alcanzando más de $12.800 millones”.

En vista de esto, el organismo reforzó la campaña para que los deudores se pongan al día, enviando correos electrónicos con información sobre las modalidades de pago y concurran de manera voluntaria a ponerse al día.

Actualmente, la cartera morosa del CAE asciende a más de 550 mil personas, con una deuda total que supera los $4 billones. En este contexto, más de 70.000 personas registran deudas iguales o inferiores a $1.000.000, con un promedio cercano a los $495.000.

Las deudas CAE presentan una alta concentración en la Región Metropolitana, con más de 210.000 personas y un volumen de deuda superior a $239.000 millones. Le siguen las regiones del Biobío y Valparaíso, con más de 50.000 y 57.000 casos respectivamente y montos que fluctúan entre $65.000 millones y $56.000 millones.

A continuación, destacan las regiones del Maule y La Araucanía, con 25.000 y 22.000 personas deudoras y niveles de deuda por sobre los $28.000 millones y $25.000 millones, respectivamente.