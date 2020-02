Garin por el conflicto de Marcelo Ríos con Sergio Elías: “Fue un tema en el que yo no tengo nada que ver”

El tenista chileno Cristian Garin entregó su versión del conflicto que mantiene el renunciado ayudante técnico del equipo de Copa Davis, Marcelo Ríos, con el presidente de la Federación de Tenis de Chile (Fetech), Sergio Elías.

La disputa surgió luego que el “Chino” fuera descartado de la delegación que viajará a Suecia para el repechaje de la Copa Davis ante Suecia en Estocolmo. Según el ex tenista, Elías mintió al afirmar que su ausencia se debía a temas presupuestarios, ya que los recursos irían para el “Tanque”.

Tras su encuentro por el ATP 250 de Santiago, Garin entregó una breve declaración sobre el enfrentamiento entre Ríos y Elías, evitando entrar en la polémica y explicando que los temas de dinero no los ve él directamente.

“Todos conocemos a Marcelo. Fue un tema en el que yo no tengo nada que ver. Como lo dijo él, fue así. Yo esas cosas no las hablo, tengo un manager que se encarga de eso, no fue así. No leí la nota, algo escuché, pero no tengo nada que ver con eso y no me encargo tampoco”, expresó la primera raqueta nacional en declaraciones consignadas por AS Chile.

Sobre la ausencia de Ríos en Estocolmo, “Gago” afirmó que “Marcelo es importante. Viene estando con nosotros hace mucho tiempo. La verdad es que no estoy muy informado de lo que pasó, pero del tema económico no tengo nada que ver”.