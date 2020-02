Cristian Garín: “No sé si voy a estar para la Copa Davis en Suecia”

El tenista nacional Cristian Garín (18° del ranking mundial) dejó en duda su participación en la serie de Copa Davis ante Suecia, a disputarse el 6 y 7 de marzo en Estocolmo, luego de abandonar por molestias su duelo de cuartos de final del ATP 250 de Santiago.

Desde el torneo ATP 500 de Río de Janeiro, que ganó, que la primera raqueta nacional sufre dolores en la espalda, que se acrecentaron en el certamen jugado en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

De cara al duelo por el repechaje a las Finales de Copa Davis, el ‘Tanque’ declaró que “no sé si voy a estar en Suecia, la verdad es una decisión que tengo que tomar mañana (sábado), Nico Massú sabe lo que tengo y esperaré hasta última hora para tomar la decisión”.

Respecto a su lesión, el ariqueño dijo que “hoy fui a hacerme exámenes y se trata de una inflamación de una vértebra en mi espalda, el médico me dijo que debía parar al menos una semana, yo tomé la decisión de jugar hoy, no salió, pero ya está lo hice por la gente”.

“Me duele mucho perder aquí en Chile, porque estaba jugando frente a mi país, a mis amigos y familia, pero también tengo que pensar en mi salud y los desafíos que se vienen. Dí lo que más pude, pero no aguanté más. El dolor estuvo en todo momento en mi cabeza hoy”, añadió.

Para terminar, Garin señaló que ”el año está recién comenzando, vengo de ganar dos torneos, debo ser consciente de lo que he hecho y se vienen torneos muy importantes para mí en marzo y abril, por lo que tengo que analizar bien todo. El médico me dijo que en una semana puedo recuperarme, es fundamental descansar para que la lesión no vaya a peor”.