Drama en la Segunda División: arquero de Linares fue desalojado de su casa por no pago del club

La Segunda División Profesional sigue viviendo momentos críticos para su supervivencia, lo que queda demostrado en situaciones como las sufridas por el arquero de Deportes Linares, Gonzalo Flores, quien fue desalojado de su casa luego de no recibir el dinero que, según él, fue comprometido por el club.

El golero aseguró que se quedó sin lugar para poder vivir junto con su familia debido a que no pudo pagar ni el arriendo ni el mes de garantía, esto por no tener un dinero que le habría prometido un dirigente de la institución de la Región del Maule.

“Han sido semanas de incertidumbre para el equipo y para mí. Es difícil dejar Linares, estar tan poco tiempo en la casa con mi familia, porque terminé dándoles un cacho al llevarlas allá”, expresó Flores a radio ADN.

El futbolista explicó que, por el momento, la situación no se ha repetido con sus compañeros “Solo yo he estado en este problema. El problema en si no lo tuve con el club. Me he adaptado muy bien. Con la persona que tuve el problema fue un dirigente. Yo tenía un acuerdo de palabra. Primero viví en la pensión de jugadores y después le dije que iba a traer a mi hija. Yo le pedí un dinero adelantado para pagar el arriendo del primer mes y de un deposito de garantía. Hasta ahora no ha llegado ese dinero”, expresó.

Aunque la situación de Deportes Linares es puntual, ha sido un reflejo de los problemas que ha vivido la Segunda División Profesional desde hace meses.

El campeonato debía haber comenzado a finales de marzo, pero la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus lo tiene paralizado al igual que el resto del fútbol chileno. Esto agudizaría la precaria situación financiera de los equipos, que están pidiendo ayuda para sobrevivir en los próximos meses.