“No somos conejillos de indias”: Eto’o y Drogba rechazan posibles pruebas de vacunas contra el coronavirus en África

Los ex futbolistas africanos Samuel Eto’o y Didier Drogba mostraron su indignación con la propuesta de dos médicos franceses, quienes propusieron realizar pruebas de vacunas en contra del coronavirus en aquel continente.

Todo comenzó con una publicación en Twitter del jugador francés de origen senegalés Demba Ba, quien viralizó un video de los dos especialistas europeos sugerían testear la vacuna BCG en África. “Bienvenido a occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la debilidad se vuelven algo banal. Tiempo de rebelarse”, señaló.

El tuit fue respondido por el camerunés Eto’o, quien no se guardó los insultos en contra de los científicos. “Hijos de puta, no son más que mierda. África no es su patio de juegos”, expresó el ex FC Barcelona.

El marfileño Drogba, en tanto, mostró su repudio a la posibilidad de que se realicen las pruebas con la población africana. “Es totalmente inconcebible que tengamos que seguir soportando esto. África no es un laboratorio de pruebas, no tomen a los africanos como conejillos de indias”, señaló la otrora estrella del Chelsea.

“Estas declaraciones son denigrantes, falsas y realmente racistas. Ayuden a salvar África del coronavirus en lugar de considerarnos conejillos de indias. Es absurdo. Los líderes africanos tienen la responsabilidad de proteger a sus pueblos de conspiraciones tan horrendas como esta”, añadió.