Ex arquero del FC Barcelona fue dado de alta tras complicaciones por el coronavirus

Una esperanzadora noticia llegó desde Turquía en medio de la pandemia de coronavirus, ya que durante este lunes se confirmó que el ex arquero Rustu Recber fue dado de alta y se encamina a la recuperación total de la COVID-19.

El ex golero del FC Barcelona, que hizo historia en la selección de su país donde consiguió el tercer puesto del Mundial de Corea-Japón 2002, estuvo internado por 11 días en un recinto hospitalario debido a las graves complicaciones de salud que le provocó la enfermedad, la que lo tuvo entre la vida y la muerte.

“Qué hermoso día, gracias a Dios. Después de 11 días de dificultades, mi esposo fue dado de alta. Aunque tengo que estar muy feliz, es agridulce porque hay muchos pacientes esperando la curación en los hospitales en este momento… Amigos, sus padres, madres, seres queridos y parientes, todos ustedes vivirán este hermoso día. Mis oraciones continuarán por aquellos que luchan por sobrevivir en cuidados intensivos”, reportó Isil Recber, esposa del futbolista retirado, en un mensaje compartido en redes sociales.

La situación de Rustu Recber había causado alerta en el mundo del deporte, ya que las primeras informaciones hablaban de un estado crítico.

Hace algunos días su esposa había relatado las complejas primeras horas que vivió el ex portero con la enfermedad. “Rustu tuvo fiebre durante días y horas como la malaria. Síntomas extraños que no se han experimentado o visto antes. Los labios y la piel se le ponen grises, respira rápido, tiene dificultad para respirar, una tos interminable, el pulso irregular y no habla”, contó.

La buena noticia de Recber apareció el mismo día en el que se conoció la dolorosa muerte de la madre del DT del Manchester City, Josep Guardiola, quien estaba infectada del virus.