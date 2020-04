Cristian Garin revela cuál es el jugador del circuito con el que tiene “mala onda”

En medio de la suspensión total de circuito de la ATP por la pandemia de coronavirus, el tenista chileno Cristian Garin (18° del ranking mundial) entregó su visión de la competencia internacional, entregando algunas notables revelaciones sobre su relación con sus colegas.

En un live de Instagram a ESPN, “Gago” respondió sobre su vínculo con otros tenistas, dedicando un capítulo especial al suizo Roger Federer, a quien nunca ha podido enfrentar en un partido oficial.

“Me encantaría jugar con Federer algún día. Es un sueño. Es el jugador que me encantaría ver jugar todos los días en todas las superficies. Es increíble cómo todavía disfruta el deporte después de todo lo que ganó, tener una familia y todo eso”, expresó.

Tras esto, la raqueta número uno de Chile habló del día en el que conoció al helvético. “Hablé con Federer por primera vez en 2019 en Roland Garros. Me habló como si me conociera por mucho tiempo. Me quedé sin palabras y nunca lo olvidaré”, dijo.

Por su relación con los otros tenistas del circuito ATP, Cristian Garin “me llevo bien con Benoit Paire, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Casper Ruud de los tenistas que no son sudamericanos”.

En la vereda contraria está el francés Jeremy Chardy, con quien no tiene un buen vínculo. “No tenía idea que tenía mala onda conmigo. Algo tiene contra mí”, expresó.

Garin también abordó otros temas como la aplicación de un nuevo sistema de competencia en la Copa Davis, con el que según él “perdió un poquito de gracia”.