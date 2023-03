Ex pareja de Gary Medel publica audios de sus discusiones: “Pesca tus cosas y se van”

12 de Marzo de 2023

Alejandra Henríquez había acusado al futbolista de echar de su casa a los hijos que tienen en común.

Alejandra Henríquez, ex pareja de Gary Medel, publicó una serie de audios para profundizar en sus denuncias en contra del futbolista de Bologna y de la selección chilena, quien habría echado de su casa a los hijos gemelos que tienen en común.

La mujer -que durante el viernes había publicado textos acusando al “Pitbull” de abandonar a los adolescentes de 17 años-, decidió usar nuevamente su cuenta de Instagram para filtrar una serie de registros, en donde mostró las discusiones que mantenía con su ex.

En uno de los audios, la discusión se centró en el pago de la pensión, el que según la madre de los jóvenes alcanza los $600 mil para cada uno.

“Qué pasa? ¿Por qué me hablai como chora?“, le dijo Medel a Henríquez, a lo que ella contestó: “yo te hablo como quiero. ¿Qué te creí tu? Yo te crié a tus hijos sola, cuando venías para acá (Chile) venías a carretear, no los has criado, pudiste tenerlos desde los 10 años, el papito del año“.

La madre de los gemelos agregó que “ahora que tienen 17 años te los llevas y te haces el papito del año… y ahora lo estás echando“.

El defensa de la Roja respondió al emplazamiento. “Ahora van a agarrar sus cosas y se van a ir para allá, es simple (…) No te hay hecho cargo monetariamente nunca de los gemelos. Les pago yo el colegio“, manifestó.

Medel insistió además con la salida de sus hijos de su vivienda, advirtiéndole a su ex que “pesca tus cosas y se van” o “vamos a llamar a la policía porque está a mi nombre la casa”.

Las explicaciones de Alejandra Henríquez para publicar los audios

La ex pareja de Gary Medel justificó la publicación de estas conversaciones, señalando que son parte de las pruebas de sus acusaciones contra el jugador.

“A veces se me sale lo flaite, lo admito, pero con este ser de persona es la única forma que entienda. Tengo más audios que lo podría dejar peor, pero que quede claro que si hubiese querido sacarle más lucas lo hubiera hecho años y años atrás…”, expresó.

Henríquez añadió que “siempre teniendo que pasar humillaciones, siempre sacando en cara los viajes, las ropa cara. Como si viajar a Italia fuera divertido para ellos, y los tratan como empleados“.