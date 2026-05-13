Más de 60 empresas contratistas de Entel se capacitaron en sostenibilidad, compliance y ciberseguridad

La instancia realizada por la empresa de tecnología y telecomunicaciones, tuvo como objetivo central fortalecer los lazos estratégicos con sus grupos de interés y alinearlos a sus estándares en diferentes materias de cara a los desafíos de este año.

Con el propósito de robustecer su red de colaboración y asegurar la excelencia del trabajo en conjunto, Entel llevó a cabo su Capacitación a Contratistas 2026. El encuentro convocó a representantes de más de 60 empresas colaboradoras de las áreas de Construcción e Infraestructura, y Operación y Mantenimiento, quienes son aliados estratégicos para la continuidad del negocio y el cumplimiento de su propósito corporativo en línea con su compromiso “Conciencia en todas”.

Durante la jornada, organizada por la Gerencia de Sostenibilidad y Comunicaciones y la Gerencia de Construcción de Infraestructura de Entel, se desarrollaron diversos módulos enfocados en la sostenibilidad del negocio que contaron con la participación de siete gerencias de la compañía.

Al respecto, la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, destacó la relevancia de este vínculo explicando que “esta es una jornada clave para afianzar los lazos con nuestros contratistas, quienes son la cara visible de Entel, realizan el trabajo en terreno para muchos de los servicios que prestamos y con quienes mantenemos una colaboración diaria. El foco central de este encuentro es fortalecer nuestro vínculo y capacitarlos en temáticas regulatorias, compliance y excelencia en la atención, asegurando que estemos alineados para entregar un servicio de la más alta calidad a nuestros clientes en todo el territorio”.

En esa línea, y relevando la importancia de esta instancia para la compañía, el gerente de Construcción e Infraestructura de Entel, Gustavo Welkner, comentó que “nuestros contratistas, sin importar su tamaño, son socios estratégicos en lo que hacemos, y representan nuestra primera línea frente a la comunidad, especialmente en las áreas de construcción, operación y mantenimiento. Es fundamental entender sus desafíos y brindarles las herramientas necesarias para fortalecer su relación con el entorno”.

Sostenibilidad e integridad

Dentro de las temáticas abordadas, los contratistas se capacitaron en actualizaciones en normativas de compliance, la Ley de Delitos Económicos, la gestión de medioambiente y el modelo de relacionamiento comunitario de la compañía. Asimismo, se incluyeron temáticas de vanguardia como la ciberseguridad, con énfasis en amenazas de ingeniería social y deepfakes, y la prevención de riesgos críticos, entregando herramientas para un desempeño transparente y seguro.

Al respecto, la gerente Comercial de la empresa contratista OLITEL, Fernanda Olivares, valoró la integración con los lineamientos de la compañía, destacando que “para nosotros como empresa es fundamental estar súper alineados con nuestro cliente principal. Nos hemos asegurado de que todas las políticas que implementa Entel para nosotros sean parte de nuestro ADN”.

Por su parte, el Customer Project manager de Ericsson, Felipe Ramírez, agregó que “este tipo de actividades son muy importantes y nos permiten estar alineados con los objetivos de Entel, entender sus necesidades, y lograr una colaboración conjunta. Nos sentimos parte especial de lo que hace Entel, ya que somos capaces de apoyarlos en el fin de entregar comunicación a todo Chile, incluso en zonas donde es más difícil de llegar con cobertura. Como Ericsson nos sentimos parte de ese logro”. La Capacitación a Contratistas se da en el marco de las acciones asociadas a la Política de Relacionamiento con Grupos de Interés de Entel. En esa línea, la instancia se replicará durante el año en las Zonas Norte, Centro y Sur