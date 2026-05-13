VIDEO – “Solo en 50 años”: las cifras con las que Bullrich situó al Metro de Santiago muy por encima del Subte de Buenos Aires

“Nos pasaron por arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Darle velocidad al subte de Buenos Aires”, manifestó la senadora trasandina.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La senadora y ex ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, llamó a las autoridades de su país a “darle velocidad” al Subte de Buenos Aires, luego de dejarlo muy mal parado en comparación con el Metro de Santiago.

A través de un video que compartió en su cuenta de X, la legisladora entregó varias cifras que dan cuenta de que, según ella, “nos pasaron por arriba“.

Bullrich recordó que el de la capital trasandina es el primer tren subterráneo de América Latina, pues se comenzó a construir en 1913, “mientras que el de Chile es de 1975“.

En el texto que acompaña el material audiovisual, escribió que “113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión”.

“La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años”, añadió en la red social.

Las cifras comparativas de Bullrich entre el Metro y el Subte

En el posteo, la senadora Bullrich se refirió a la calidad del Subte y apuntó que es “un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado. Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo“.

En el video, que grabó en la Línea 3, Patricia Bullrich comparó algunas cifras entre el Metro de Santiago y el tren subterráneo de la capital argentina.

“143 kilómetros de subterráneo, versus 56,6. Santiago versus Buenos Aires. 600 millones de transportados versus 191 millones de transportados. 163 estaciones versus 90“, detalló.

“Nos pasaron por arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Darle velocidad al subte de Buenos Aires para que conecte cada rincón de la ciudad”, concluyó la legisladora trasandina.