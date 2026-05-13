“Es una metáfora”: Kast responde a críticas y aborda su promesa de expulsar migrantes irregulares

Kast se refirió a una de sus principales promesas de campaña, donde llevó una “cuenta regresiva” para la expulsión de migrantes irregulares. Sin embargo, aseguró que se trataba de “una metáfora”.

El presidente José Antonio Kast se refirió a una de sus promesas de campaña en materia migratoria y aseguró que la salida de miles de migrantes irregulares del país era “una metáfora”, en medio de las críticas que ha desatado el avance de las expulsiones durante sus primeros meses de administración.

Durante su campaña presidencial, el actual jefe de Estado enfatizó que expulsaría a los más de 300 mil migrantes irregulares que hay en Chile, señalando que, incluso, tendrían que pagar el pasaje de regreso a sus países de origen.

En este marco, durante los debates realizó una cuenta regresiva de los días faltantes para que asumiera como mandatario.

Presidente Kast aborda “cuenta regresiva” para expulsión de migrantes irregulares

Ahora, a más de 60 días de haber iniciado su Gobierno, Kast abordó los cuestionamientos que ha recibido por el avance en esta materia y comenzó diciendo: “Algunos dicen oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes“.

A lo que agregó: “Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje”.

Durante un desayuno organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, el presidente afirmó que van a “hacer cambios importantes en las políticas migratorias, y van a ir voluntariamente, como lo he dicho, saliendo muchas personas. Muchas personas que van a salir y van a poder postular de nuevo a entrar, pero entrar por la puerta, en la medida que se garantice que vienen a trabajar, que tienen un contrato”.

Bajo este contexto, el mandatario insistió que las medidas que está impulsando el Gobierno tienen el objetivo de reforzar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente.

“Hay muchas situaciones que se pueden abordar, pero cumpliendo la ley como lo hace cualquiera de nuestros compatriotas”, concluyó Kast.