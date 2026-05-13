Los pilares del Plan de Movilidad Sostenible de la Universidad Andrés Bello

La iniciativa busca impulsar hábitos de desplazamiento más sostenibles en la comunidad universitaria, entendiendo que hoy más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la institución provienen de este ámbito.

En línea con su estrategia de sostenibilidad y su compromiso de alcanzar la carbono neutralidad en 2038, la Universidad Andrés Bello (UNAB) lanzó en mayo de 2026 su Plan de Movilidad Sostenible. Se trata de una hoja de ruta estratégica que busca transformar los hábitos de desplazamiento de su comunidad universitaria y enfrentar uno de los principales desafíos ambientales de la institución: el transporte, responsable del 81% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El plan – que contempla acciones enfocadas en estudiantes, académicos y funcionarios de las tres sedes de la institución – apunta a promover una movilidad más eficiente, inclusiva y de bajas emisiones, alineada con las metas nacionales e internacionales en materia de cambio climático.

Así lo expresó Ignacio Guerrero, vicerrector de Vinculación con el Medio y Alumni de la Universidad Andrés Bello. “La movilidad sostenible representa hoy uno de los mayores desafíos para las instituciones de educación superior. En nuestro caso, abordar el transporte de la comunidad universitaria es clave para avanzar de forma real hacia la carbono neutralidad”, explicó Guerrero.

Para cumplir los objetivos planteados, este plan contempla una serie de líneas de trabajo que giran en torno a la gestión de campus e infraestructura, así como también a la generación de una cultura que fomente la conciencia en el uso de transportes más amigables con el medioambiente.

“No se trata solo de trasladarse, sino de hacerlo de manera consciente, promoviendo hábitos más sostenibles y responsables con el entorno. Queremos generar un cambio cultural que permita que estudiantes y colaboradores opten por alternativas más amigables con el medioambiente en sus desplazamientos diarios”, indicó Javier Viveros, director de Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello.

Líneas de trabajo del Plan de Movilidad Sostenible UNAB

Promoción de la movilidad activa y fomento de la movilidad compartida UNAB: Sensibilizar a la comunidad, a través de acciones puntuales y campañas informativas y educativas, sobre la importancia de la movilidad sustentable, fomentando el uso de medios de transporte como la bicicleta. Junto con ello, aplicar incentivos a quienes promuevan y adopten acciones de movilidad compartida, generando así una cultura que permita aumentar considerablemente su uso.

Acondicionamiento de infraestructura para potenciar la micromovilidad: Desarrollo de acciones en distintos campus que faciliten la movilidad activa, considerando mejoras en espacios destinados a incentivar su utilización.

Proyecto transversal: Mesa de Trabajo Territorial sobre Movilidad Sostenible: Como respuesta a los procesos de evaluación, se implementarán iniciativas para mejorar la articulación con actores territoriales de los entornos donde se emplazan los campus de la UNAB.

Facilitar el uso de vehículos eléctricos: Se propondrán incentivos para la electrificación de la flota institucional, además de generar acciones que faciliten el uso de vehículos eléctricos por parte de la comunidad universitaria.

Lanzamiento oficial

Debido al impacto y a la renovación que se espera generar con las iniciativas impulsadas, el lanzamiento del Plan de Movilidad – realizado en las dependencias del Campus Casona de la UNAB – marcó la necesidad real de adoptar decisiones orientadas a promover cambios significativos. Así lo destacó la prorrectora de la Universidad Andrés Bello, Ana María Pávez.

“Estos proyectos cotidianos, como caminar, pedalear, utilizar transporte público o compartir vehículos particulares, configuran no solo una experiencia universitaria, sino también la forma en que cada uno de nosotros impacta su entorno ciudadano. Hoy contamos con evidencia clara que nos interpela: el transporte representa la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero de nuestra universidad”, indicó la autoridad UNAB.

Por su parte, desde el Gobierno, y en voz de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, se destacó el alcance de la iniciativa y el liderazgo de la institución. “Es un honor estar acá y poder participar de este hito, que es muy importante para la universidad y que viene a concretar un trabajo de largo aliento que han venido desarrollando. Esto demuestra un compromiso sistemático de esta casa de estudios por incorporar la sustentabilidad de manera concreta en la vida cotidiana. Además, la UNAB se proyecta como pionera al proponerse la carbono neutralidad al 2038, incluso antes que la meta país fijada para 2050”, expresó la ministra.

Cómo se sustenta la iniciativa

El diagnóstico que sustenta el plan se construye a partir de diversos insumos clave, entre ellos la Encuesta de Movilidad UNAB, aplicada anualmente desde 2022, que permite identificar los patrones de desplazamiento de la comunidad universitaria. A esto se suman los lineamientos del Plan Nacional de Descarbonización del Transporte y las particularidades territoriales de los entornos en los que la universidad está inserta.

Asimismo, el análisis reconoce diferencias según el contexto de cada sede. Aquellos campus con acceso directo a redes de transporte masivo presentan una menor huella de carbono, en contraste con emplazamientos más alejados o regionales, donde la limitada oferta de transporte público incrementa el uso del automóvil particular.

Esta iniciativa apunta a consolidar a la UNAB como una universidad líder en movilidad sostenible, con infraestructura integrada, tecnologías limpias y desplazamientos seguros y conscientes. Su implementación se desarrollará en fases progresivas, con metas de reducción de emisiones y un sistema de revisión y mejora continua, que contempla evaluaciones y actualizaciones cada dos años.

Así, la Universidad Andrés Bello refuerza su posicionamiento como una de las instituciones de educación superior chilenas más avanzadas en materia de sostenibilidad, sumando este plan a hitos como la certificación del Acuerdo de Producción Limpia (APL) para Instituciones de Educación Superior (IES) y su destacado desempeño en rankings nacionales e internacionales.