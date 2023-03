Guarello responde a ataques del Chino Ríos: “Ya están creando el bótox de neuronas”

18 de Marzo de 2023

“Si fuiste número uno del mundo, jugaste contra los mejores, preocúpate de eso. ¿Qué te preocupas tanto de mí?”, indicó el periodista.

Compartir

La pelea mediática entre Juan Cristóbal Guarello y Marcelo Chino Ríos sumó un nuevo capítulo, con dimes y diretes entre ambos involucrados a través de radio y TV.

Todo se originó cuando Chino Ríos estuvo invitado a ESPN FShow para promocionar su partido de exhibición ante Alex Corretja, donde recordó una antigua crítica del periodista deportivo a Claudio Bravo.

Sin decir su nombre, el ex número uno del mundo acusó que “la gente no valora a los ídolos, más que a mí o alguien más. Hay gente muy envidiosa de a quienes le va bien… Hay un imbécil que habla en la tele, no voy a dar el nombre, que dice que cómo Bravo puede venir cansado (a jugar por Chile) si viaja en primera clase… Si viaja en primera clase es porque se lo ganó”.

Ante estas palabras, Juan Cristóbal Guarello se valió de su micrófono en radio Agricultura para responder al Chino Ríos.

“Para no generar expectativas y dejar la cuestión cerradita al tiro, que de nuevo el Chino Ríos me empezó a insultar por los medios y salió muy replicado, a propósito de la pichanga que va a jugar con Àlex Corretja el incontinente oral”, disparó el también periodista de Canal 13.

En esta línea, Guarello cuestionó que “no sé cómo un ex número uno del mundo le preocupas tanto como persona, pero le digo a este señor que ya están creando el bótox de neuronas, ya va tener acceso a eso, ya va a estar”.

“Si fuiste número uno del mundo, jugaste contra los mejores, preocúpate de eso. ¿Qué te preocupas tanto de mí?”, indicó el periodista.

Los dichos del comentarista fueron compartidos por Mauricio Pinilla, su compañero en radio Agricultura, quien agregó que “yo ni te pescaría, Guarello, y no soy ni número uno del mundo”.

“Tú Pinilla ni me pescas, imagínate. El día que presenta su partido se dedica y saca un archivo de Bravo de hace como 6 años. No, Chino, estás mal. Pero ya sale… están trabajando científicos de varias partes del mundo”, cerró el Premio Nacional de Periodismo Deportivo.