Claudia Schüler: la histórica arquera de Las Diablas que murió por un agresivo cáncer

27 de Marzo de 2023

La deportista, que disputó el Mundial de Hockey de España y Países Bajos, perdió un ojo debido a su enfermedad.

El deporte chileno está de luto luego que se confirmara la muerte de Claudia Schüler (35), histórica arquera de la selección chilena de hockey césped, quien durante los últimos meses luchó contra un agresivo cáncer que la obligó a retirarse de la actividad.

El deceso de la integrante de Las Diablas fue confirmado por el Team Chile, que destacó el ejemplo de resistencia de la deportista, quien perdió un ojo debido a su enfermedad.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Claudia Schüler, arquera mundialista y multimedallista con el Team Chile de Hockey Césped.



Nuestro más sentido pésame para su familia y sus compañeras “Diablas”.



Desde el Ministerio del Deporte también valoraron la trayectoria de Schüler, quien fue parte del equipo que el año pasado disputó el Mundial de Hockey de España y Países Bajos, en la primera participación histórica de Chile en este torneo.

“Con eterno aprecio y admiración, despedimos a una destacada representante de una generación histórica para el hockey césped chileno. Hoy nos sumamos a las muestras de respeto y profundo pesar que provoca el fallecimiento de Claudia Schüler”, manifestaron desde la cartera dirigida por el ministro Jaime Pizarro.

El cáncer que terminó con la vida de Claudia Schüler

Claudia Schüler descubrió que tenía cáncer en octubre de 2021, cuando se le detectó un melanoma en el ojo izquierdo. En agosto del año pasado, justo después de participar del Mundial, se le diagnosticó metástasis en el hígado y en otros órganos.

El avance de la enfermedad llevó a que la hockista fuese intervenida con la extracción de su ojo. Aquello la llevó al retiro anticipado de la actividad deportiva.

“Fue súper sorpresivo, porque me estaba haciendo un examen de rutina, una resonancia de abdomen, y en ese chequeo apareció que tenía metástasis en el hígado y en otras partes. También tenía que hacerme un chequeo en el ojo izquierdo. El tumor se había reactivado. Era algo que no me esperaba, porque, en teoría, el tratamiento que hicimos en enero había sido efectivo y los exámenes habían salido bien”, aseguró en diciembre pasado, en una entrevista a La Tercera.

Schüler se sobrepuso a la situación y con el apoyo de sus familiares, amigos y compañeras de equipo participó de varias actividades, varias de ellas a su beneficio para poder costear su tratamiento.