VIDEO – El susto del Kun Agüero: sufrió una arritmia durante transmisión con Ibai Llanos

30 de Marzo de 2023

El ex futbolista argentino presentó malestares cardiacos en medio de un directo junto con el streamer español.

El ex futbolista argentino Sergio Agüero, conocido como el Kun Agüero, pasó un gran susto luego de sufrir una arritmia mientras se encontraba en una transmisión por Twitch junto con el streamer español Ibai Llanos.

En un video difundido en redes sociales se pudo ver cómo el ex jugador del Manchester City se detiene ante una molestia en su pecho.

“Creo que me agarró una mini arritmia“, expresó el trasandino ante la preocupación de su compañero, quien le ofreció salir del directo para ir rápidamente a un médico.

Agüero explicó que tenía un chip que le detecta los problemas cardiacos, por lo que siguió adelante con su transmisión.

“Viste que me quedé medio raro… porque sentí algo fuera de circuito, mirá si me estoy muriendo“, señaló el ex deportista en modo de broma ante un Ibai aún conmocionado ante la situación.

🚨🚨El ‘Kun’ #Agüero 🇦🇷 sufrió una mini-arritmia cardíaca durante una transmisión en directo con el famoso streamer, #Ibai Llanos. 😢😭🚨🚨 pic.twitter.com/GJEBKoxie2 March 30, 2023

Kun Agüero y sus problemas al corazón

La arritmia que afectó al Kun Agüero está directamente relacionada con los problemas cardiacos que se le detectaron a finales de 2021, los que lo obligaron a dejar el fútbol con solo 33 años de edad.

La dolencia del argentino fue diagnosticada durante su paso por FC Barcelona, el que terminó siendo el último club de su carrera.

Los estudios médicos ordenados por el equipo catalán detectaron en el ex futbolista tenía una arritmia cardíaca, que es una afección en el corazón que puede ser moderada o severa y que ocurre cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos, no funcionan correctamente.

Tras su retiro, Agüero se dedicó de lleno a su faceta de youtuber y streamer, consiguiendo entrevistas exclusivas a algunos de sus ex compañeros como Lionel Messi.