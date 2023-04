Golpes de puño y hasta con un tenedor: ex pareja denuncia nuevas agresiones de Jordhy Thompson

17 de Abril de 2023

“Quiero que sepan la clase de persona que es. Es un maldito maltratador y manipulador. Hace mucho tiempo ya empezaron las agresiones físicas, siempre fue una relación muy tóxica, donde me alejaba de todas mis amistades”, sostuvo.

Compartir

Camila, ex pareja de Jordhy Thompson, denunció a través de redes sociales nuevas agresiones y episodios de violencia por parte del delantero de Colo-Colo, quien se encontraba separado del plantel por hechos similares.

La joven publicó dos videos donde relata los ataques de Jordhy Thompson, indicando que “le prometí que nunca lo haría, pero ya no puedo más… lo hago porque ya se salió de las manos y logré entender que esto no es amor porque el amor no duele. ¡No pienso cubrirlo más!”.

Camila detalló que todo se originó tras el empate entre Colo-Colo y la UC, donde en su vuelta a las convocatorias al primer equipo, fue insultado por los hinchas cruzados.

“Quiero que sepan la clase de persona que es. Es un maldito maltratador y manipulador. Hace mucho tiempo ya empezaron las agresiones físicas, siempre fue una relación muy tóxica, donde me alejaba de todas mis amistades”, sostuvo.

La mujer indicó que “le di tantas oportunidades para que cambiara, pero nunca lo hizo. Me hizo mierda mi celular, mi iPad que usaba para estudiar en la universidad, tengo pruebas de todo”, apuntando que Blanco y Negro le aseguró que correría con los gastos, sin respuesta hasta ahora.

“Decía que era mi culpa que le gritaran cosas, que yo tenía la culpa de todo. La situación comenzó a volverse una discusión en donde me pegó otra vez, con un tenedor, me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza. Llamé a Colo-Colo para contar lo sucedido y le quitaron el departamento el domingo 16 de abril. Yo no lo cubriré más”, argumentó.

“Fueron muchas veces las que me golpeó, le he puesto tres denuncias (la tercera se la puse hoy), pero le saqué dos porque él me decía y porque no quería perjudicarlo. Me pegó otra vez con un tenedor. Me pegó un combo en la cabeza. Me empujaba mientras tenía a mi hijo en brazos. Estoy destrozada pero ya no hay más perdón”, expresó, junto con mostrar videos de Jordhy Thompson insultándola.