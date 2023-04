“Esperamos que sea una persona distinta”: Jordhy Thompson vuelve en Colo Colo tras agredir a su ex pareja

14 de Abril de 2023

Una de las promesas jóvenes del Cacique no alcanzó a estar un mes alejado del plantel profesional tras el incidente con una mujer en un local nocturno.

Alrededor de un mes alejado del plantel de Colo Colo alcanzó a estar Jordhy Thompson. El 15 de marzo, el zurdo promesa del último campeón del Torneo Nacional fue protagonista de los medios nacionales tras confirmarse la agresión que le realizó a su ex pareja en un local nocturno.

Los videos del futbolista de 18 años golpeando a una mujer generaron que el club de Macul tomara una decisión que, para muchos, fue realmente tibia. Fue apartado del primer equipo del Cacique y los dirigentes dispusieron de un plan de asesoramiento profesional “para que este tipo de situaciones no se repitan”, como explicaron desde la concesionaria Blanco y Negro (ByN) el día que se conoció el incidente.

Con estos antecedentes, Thompson permaneció desempeñándose en las divisiones inferiores y hace algunos días retomó las prácticas con el equipo estelar que conduce técnicamente Gustavo Quinteros. EL DÍNAMO confirmó su presencia en el listado del entrenador, quien minutos más tarde ratificó que lo ha tenido considerado en los últimos días en sus trabajos.

“Está en una transformación en su vida que queremos acompañar. El objetivo es que el fútbol lo pueda ayudar para que pueda cambiar como persona. Esperamos que sea una persona distinta en algún momento”, dijo el estratega argentino-boliviano.

Si bien su nombre apareció en el duelo de los octavos de final de la zona centro norte de la Copa Chile 2023 contra Santiago City, finalmente el delantero ni siquiera fue al banco contra este equipo amateur que opuso resistencia en el Estadio Monumental y sólo cayó por 2-0 ante el conjunto más popular del país.

Jordhy Thompson frente en el clásico contra la UC

Hasta antes de su alejamiento por la comentada agresión a su pareja en una discoteca, Jordhy Thompson se había convertido en uno de los jugadores favoritos de la hinchada colocolina. Suma 11 encuentros con esta camiseta y ostenta dos goles, uno contra O’Higgins y otro contra Deportes Copiapó.

Por ahora su presencia contra Universidad Católica es un misterio, sin embargo, Quinteros lo ha vuelto a subir al primer equipo buscando refrescar la zona ofensiva, donde el paraguayo Darío Lezcano no ha tenido los resultados esperados. De hecho, el ex seleccionado “guaraní” no será considerado para el clásico ante los cruzados.

Este partido correspondiente a la décima fecha del Campeonato Nacional 2023 está programado para este sábado 15 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.