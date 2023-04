Amenazas, pánico, heridos y suspensión: la trastienda de un dramático clásico universitario

30 de Abril de 2023

Estadio Seguro exige que la U se haga responsable por lo sucedido al ser el club organizador. El presidente Gabriel Boric también reaccionó.

El primero en reaccionar a la suspensión del clásico universitario 196 entre Universidad de Chile y Universidad Católica fue el presidente Gabriel Boric. “No vamos a dejar que un grupo pequeño de delincuentes se tome los estadios a costa de la gran mayoría que acude a ver un espectáculo en paz y alegría. Vamos a identificar y hacer caer todo el peso de la ley a los que provocaron esto y espero no vuelvan a entrar a una cancha“, dijo el mandatario segundos después de interrumpido el duelo.

La caída de bengalas y petardos a centímetros de los protagonistas generó que este compromiso se diera por suspendido de manera oficial por parte de las autoridades. Un camarógrafo de TNT Sports (Claudio Opazo) y el cuarto árbitro Diego Flores, en principio, fueron los más afectados por la caída de fuegos artificiales, sin embargo, la situación fue más tensa según se pudo saber minutos después.

Luego de prohibirse el ingreso de elementos de animación, las amenazas de los hinchas de la U respecto a alguna manifestación se pudo conocer a través de redes sociales y, lamentablemente por el espectáculo, esto se llevó a cabo.

Un grupo de hinchas subió a la tribuna donde estaban los dirigentes azules y, de frente, amenazaron y lanzaron pirotecnia en esta zona. En el estadio Ester Roa de Concepción sólo había fanáticos de los laicos por disposición de la autoridad.

“Nos reunimos con el comité de crisis, carabineros y árbitros y no hay garantías. Es una lástima. Esta gente se representa a sí misma, no al club ni al fútbol. Se hace un tremendo esfuerzo para venir y terminamos con trabajadores heridos. Camarógrafos, el árbitro que no está en condiciones de seguir. La pirotecnia caía en la cancha, se dieron los avisos, pero un puñado llegó hasta la tribuna y apuntó a la gente con fuegos artificiales. Tal como queremos calles seguras, queremos canchas seguras”, relató el gerente de competiciones de la ANFP, Yamal Rajab.

Estadio Seguro responsabiliza a la U

“Hay incumplimientos graves del club organizador. Caerá todo el rigor de la ley contra estas personas. Los heridos no sólo son hinchas, hay trabajadores, guardias, carabineros. Todos tenemos que poner de esta parte, no sólo el Gobierno. Los actores del fútbol, lo primero es organizar bien y entregar las garantías. El ejercicio de prevención se hace y la materia de investigación es cómo se llega a este extremo”, dijo la jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas.

Asimismo, el Gobierno adelantó querellas contra los detenidos y las personas que están siendo buscadas como responsables de lo ocurrido.

“Es grave, no están las condiciones para la hinchas. El cuarto árbitro está herido, hay carabineros y personas heridas. Se suspendió el partido, fue comunicado a los jueces. Nosotros haremos toda la persecución penal y detener a estos vándalos. No es fácil ir a Santiago para ver a su club y estos grupos de personas impiden que otros pueden ver un partido. Vamos a perseguir responsabilidad incluyendo los clubes”, dijo el delegado presidencial, Humberto Toro.