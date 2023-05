VIDEO – “Tuitea la misma h…”: Johnny Herrera se molestó con la intervención del presidente Boric

1 de Mayo de 2023

El ex capitán de la U y actual panelista de televisión se lanzó contra el mandatario tras los serios incidentes que terminaron por suspender el clásico universitario.

Inmediatamente suspendido el clásico universitario por los graves incidentes que protagonizaron algunos hinchas de Universidad de Chile con bengalas y petardos que dejaron heridos a trabajadores, asistentes y el cuarto árbitro; el presidente Gabriel Boric expresó su malestar por lo ocurrido en el Estadio Ester Roa de Concepción y prometió la persecución penal de los responsables.

“No vamos a dejar que un grupo pequeño de delincuentes se tome los estadios a costa de la gran mayoría que acude a ver un espectáculo en paz y alegría. Vamos a identificar y hacer caer todo el peso de la ley a los que provocaron esto y espero no vuelvan a entrar a una cancha”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

Ya con el encuentro entre la U y Universidad Católica suspendido y sin fecha de reanudación por ahora, en TNT Sports analizaron lo sucedido nuevamente en un evento de esta categoría. En el torneo anterior, este mismo encuentro terminó con incidentes similares, donde el arquero Martín Parra terminó herido con trauma acústico.

““Dejen ir a la concepción de esto, que entiendo que pasa porque a los hinchas, la barra, no lo dejaron hacer un recibimiento planeado. Todo lo que ellos quieran, están en su derecho de reclamar de buena forma, pero en la vida hay normas. Reglamentos que uno tiene que respetar”, dijo Johnny Herrera en el programa Todos Somos Técnicos.

Johnny Herrera enojado con el presidente Boric

El ex capitán de los azules y actual panelista de televisión, además, dio a conocer su experiencia. “Muchas veces a uno que nació dentro de un estadio le da miedo ir a una cancha. No es lo mismo ir con mi hijo, que me llamó para saber qué había pasado. No sé cuánta gente viajó, quedó triste un amigo porque vio 30 minutos de fútbol, si es que”, expresó.

“Si a mi hijo no le dejo ver tele, el hueón no va a ir y tirar la tele por la ventana. Uno entiende la frustración hasta cierto punto, pero el equipo quedaba puntero si ganaba, qué mayor daño. Si nos jactamos de ser distintos, yo lo seguiré haciendo porque no somos como el hincha común, pero así perjudicamos al club”, complementó antes de dirigirse a las autoridades y el presidente Boric.

“Escuchas a la ministra del Deporte que dice que el club hace todo mal. Ahora, como país, como Estadio Seguro, aportan cero, cero, cero. El presidente tuiteando ‘No vamos a dejar que los delincuentes…’, y viene tuiteando la misma hueá desde hace un año y medio. Desde que asumió. Entonces, ¿en qué ayudan?… En nada”, cerró Herrera.