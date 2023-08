“Chapulín”, conocido hincha de la Selección, no podrá entrar a un estadio por 7 años

3 de Agosto de 2023

El conocido hincha fue parte del cortejo fúnebre que entró a la fuerza al Estadio Monumental en abril pasado.

Mario Moreno, conocido como “Chapulín” y que alcanzó notoriedad por liderar la Marea Roja que acompaña a la Selección Chilena, no podrá ingresar a los estadios por seis años, tras participar del cortejo fúnebre de un hincha de Colo Colo que entró a la fuerza al Estadio Monumental.

Este hecho ocurrió el pasado 24 de abril, por lo que Blanco y Negro aplicó derecho de admisión a 35 personas.

Esto causó el enojo de Mario Moreno, “Chapulín”, quien se dio cuenta de la sanción tras no poder comprar entradas para el choque entre Colo Colo y Boca Juniors por Copa Libertadores.

El mediático hincha declaró a Las Últimas Noticias que “mandé un mail a Blanco y Negro y el jefe de seguridad, Luis Urzúa sólo me respondió que tenía prohibido el ingreso al Monumental por siete años”, tras lo cual se comunicó con la ANFP, que le detalló que la pena se extendía hasta el 25 de abril de 2030.

Esto, por haber participado de activación de extintores, desórdenes, uso de fuegos artificiales, además de ingreso indebido al Monumental.

Sobre este episodio, Chapulín detalló que “el día que llegó al Monumental el Guatón, unos locos dijeron si es el guatón Carlos, déjenlo entrar. Yo llegué antes del cortejo fúnebre y me estacioné al frente. Vi que entraron todos y entré. Había un dirigente, Andrés Pacheco, que mandó a un guardia, el Tapia, que abriera las puertas y entró la gente con el cajón a la galería Arica. No entré al sector Arica y no bajé con el cajón. Al rato, 10 ó 15 minutos, llega don Luis Urzúa, jefe de seguridad de Colo Colo, y empieza a sacar fotos a patentes de autos”.

Ante esto, Moreno acusó que “vivo y trabajo por el fútbol, pero tengo una conducta intachable, sin antecedentes (…) Hay antecedentes de personas castigadas injustamente a las que les levantaron el castigo. Tengo fe de que esto se pueda levantar antes de las eliminatorias, el 12 de septiembre. Mi tema es ir a los partidos de Chile”.