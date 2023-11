Epilepsia y deporte: los mitos sobre la actividad física que busca derribar el Team Chile

3 de Noviembre de 2023

Deportistas del Team Chile se suman a la campaña que derriba mitos entorno a la práctica de actividad física deportiva de personas con epilepsia.

Por La Liga Chilena contra la Epilepsia incorpora en su campaña testimonios de jóvenes deportistas con epilepsia. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Destacados deportistas que representan a Chile en estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 se unen a la campaña “La Epilepsia No Te Detiene”, cruzada que busca difundir los beneficios del deporte y la actividad física en personas que sufren epilepsia.

La medallista de oro Martina Weil, los primos Grimalt, el golfista Joaquín Niemann, las Diablas del hockey, el atleta Lucas Nervi, son algunos de los medallistas del Team Chile que han sumado su voz a la iniciativa de la Liga Chilena contra la Epilepsia.

Según cifras de la Organización mundial de la Salud, hay un aproximado de 50 millones de personas con esta enfermedad en el mundo, mientras que en Chile se estima que hay un estimado de 90 mil a 180 mil personas epilépticas, lo que representa entre el 0,5% al 1% de la población.

La campaña a la que se suma el Team Chile busca visibilizar que la epilepsia no es un impedimento para la actividad física y sin ir más lejos, refleja los múltiples beneficios que el deporte les entrega a las personas que padecen esta enfermedad, como mejor sueño, reducción del estrés, mejoras cardiovasculares, entre otros.

“En general, las personas con epilepsia realizan menos deporte, y esto es principalmente por temor, sobreprotección o por no contar con la información adecuada. El objetivo de esta campaña que estamos lanzando es desmitificar, dejar en claro que la actividad física no es un gatillante de crisis y que incluso puede disminuirlas”, explica la neuróloga Keryma Acevedo, presidenta de la institución.

Además, la Liga Chilena contra la Epilepsia incorpora en su campaña testimonios de jóvenes deportistas con epilepsia que reflejan los beneficios del deporte en su vida.

“Me diagnosticaron epilepsia a los 12 años, yo tenía susto de que me quitaran el taekwondo (…) cuando me dijeron que podía seguir igual que antes y hacer mi vida normal fue un alivio gigante (…) con la epilepsia no ha habido ninguna diferencia, sigo amando el deporte”, comparte Isabella Escoda, joven de 17 años cinturón negro del arte marcial Taekwondo y miembro de la Liga Chilena contra la Epilepsia en las redes sociales de la campaña.