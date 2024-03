La particular razón de Gareca para no llamar a Ben Brereton a la Selección Chilena

8 de Marzo de 2024

Ricardo Gareca entregó su primera nómina de cara a su estreno como entrenador de la Selección Chilena, donde destacó la ausencia de Ben Brereton.

El atacante nacional que juega en la Premier League, al igual que Gary Medel y Arturo Vidal, no fue considerado de cara a los partidos ante Albania y Francia, este 22 y 26 de marzo.

Consultado sobre las razones para marginar al actual delantero del Sheffield United, Ricardo Gareca apeló al aspecto idiomático para no llamar a Ben Brereton.

“Me gustaría, en la conversación que tuve, que aprenda español. Es importante, ha estado convocado hace dos años, desde la Copa América en Brasil estuvo y lo he visto en Chile, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español”, indicó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

En esta línea, el adiestrador argentino apuntó que si Brereton tiene interés en seguir siendo parte de la Roja, debe hablar español.

“Si hay un interés realmente de estar en la selección, porque tiene que ver con la convivencia, día a día; transcurrido este tiempo me llamó la atención que no hablara español. ¿Es un impedimento que no hable español para estar en la selección? … No, pero me gustaría que hable español, lo considero fundamental para la comunicación dentro y fuera del campo de juego”, argumentó.

Gareca agregó que “en la medida que vea que haya ese interés, el interés nuestro es permanente, y no le va a restar posibilidades. La decisión es ésta, pero no está condicionado, se lo manifesté personalmente que me gustaría que hable español, porque la comunicación en español la considero fundamental para estar en una selección, me gustaría ver una predisposición de su parte para aprender español”.

La nómina de la Selección Chilena