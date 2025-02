VIDEO – Chile iguala la serie de Copa Davis ante Bélgica de la mano de un inspirado Garín

1 de Febrero de 2025

La serie de Copa Davis entre Chile y Bélgica se definirá este domingo con el duelo de dobles y, en caso de ser necesario, los dos partidos de singles.

Cristián Garín (133 del mundo) se convirtió en la gran figura de la primera jornada de la serie qualifiers de Copa Davis, donde Chile se ve las caras ante Bélgica, al imponerse a Alexander Blockx (146° del mundo).

El nacional tomó la responsabilidad de igualar el marcador, luego de la derrota de Tomás Barrios (137°) ante Zizou Bergs (60 de la ATP) por 6-4 y 6-3.

Ya con el triunfo asegurado, por 7-6 (6) y 6-1, Garín expresó que “para mañana (domingo) me siento bien. Si tengo que jugar dobles o singles, estoy preparado, esta semana vine preparado mentalmente para jugar. Han cambiado las estrategias por uno u otro motivo estas semanas, pero estamos para luchar. Estamos en una fase importante y en mi cabeza tengo solamente ganar”.

Sobre la victoria ante Blockx, la raqueta chilena aseveró que “jugué muy bien, concentrado, jugué todos los puntos, competí de principio a fin. Uno de mis objetivos este año es jugar más concentrado, es lo que estoy intentando mejorar, jugar todos los puntos ordenados. Eso me estoy exigiendo día a día”.

En esta línea, Cristian Garín apuntó que “un partido como hoy, contra un jugador que viene muy bien… Jugarlo así me pone muy contento. Me encanta seguir sumando partidos de nivel, de Copa Davis; es de mucha ayuda para lo que me viene“.

