Ministro Undurraga apunta a Amparo Noguera por funa en La Pérgola de las Flores: “Lo que vivimos fue una encerrona”

El secretario de Estado aseveró que lo sucedido es un resabio del estallido social y del fallido primer proceso constituyente.

AGENCIA UNO

Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, se refirió a la funa que recibió durante la presentación de La Pérgola de las Flores, y apuntó contra los responsables de la puesta en escena de la obra, entre los que está Amparo Noguera.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el Centro Cultural CEINA, donde Undurraga llegó acompañado de su par Ximena Rincón, además de los diputados Francisco Orrego (RN) y José Antonio Kast Adriasola (REP).

En conversación con radio Universo, el titular de Culturas aseveró que lo sucedido es un resabio del estallido social y descartó que tenga relación con los recortes que ordenó en la cartera.

“Yo creo que no hay una reacción a los recortes en materia de cultura, yo creo que ahí hay una expresión de intolerancia propia del primer proceso constituyente y del estallido social”, planteó.

“Me recibió un grupo de gente que legítimamente gritó en forma pacífica a la entrada del Centro de Extensión del Instituto Nacional. Tiraron volantes, en fin, no fue agresiva la acción, pero yo puedo entender la expresión, si estamos en democracia, y cuando hay respeto todas las ideas, aunque uno no las comparte, al menos se pueden expresar. El problema es que lo que vivimos adentro fue una encerrona”, relató el secretario de Estado.

En esta línea, Francisco Undurraga apuntó a Amparo Noguera por su responsabilidad en lo sucedido, ya que su productora estaba tras de la puesta en escena, aseverando que no le informó que había invitado a la ex ministra Carolina Arredondo.

“Aquí había una obra organizada por una productora comandada por la actriz Amparo Noguera, que era una puesta en escena de una versión hecha por Tito Noguera, a quien yo respeto profundamente. Iba muy emocionado a ver esa versión y a la avanzada mía se le señaló que Amparo Noguera iba a ir con una sobrina, y la sobrina resultó ser la exministra. Yo no tengo ningún problema de estar sentado al lado de la exministra Arredondo, pero se me ocultó incluso“, expreso molesto.

Undurraga agregó que “¿por qué no me pueden informar? ¿Por qué tiene que ir oculta? ¿Por qué tiene que ir bajo la razón de que es sobrina? Si le dijeron a la avanzada mía que se iba a sentar al lado de una sobrina, no la exministra”.

Junto con ello, cuestionó que en la puesta en escena de La Pérgola de las Flores se hicieran alusión a contingencia política, como “las metáforas” del presidente Kast o los recortes presupuestarios.

Si bien el ministro de Culturas reconoció que la protesta fue pacífica y que no tuvo inconvenientes para dejar el lugar tras la obra, se mostró consternado por lo sucedido y reiteró molestia contra Amparo Noguera por invitar a Arredondo.

“Una de las personas que estaba ahí en el homenaje, que además era a su padre, era Amparo Noguera, quien señaló que iba con una sobrina y resultó que iba con la exministra, a la cual yo hubiese recibido feliz y hubiese estado feliz de que esté ahí, porque el Día del Patrimonio es para todos los chilenos, incluso para la exministra, incluso para el actual ministro”, disparó Undurraga.