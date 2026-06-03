Balotaje en Perú: cuántos pueden votar en Chile y dónde estarán las mesas en Santiago y regiones

El padrón en la Región Metropolitana llega a los 108,182 electores, los que dispondrán de 218 mesas distribuidas en cinco establecimientos.

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Este domingo 7 de junio se llevará a cabo el balotaje de las elecciones presidenciales de Perú 2026, en la que más de 27 millones de ciudadanos decidirán si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez dirigirán los destinos de ese país por los próximos cuatro años.

Entre quienes tomarán parte en los comicios se encuentran también los casi 114 mil peruanos con derecho a voto que viven en Chile, la mayoría de ellos en Santiago, que en la primera vuelta se transformó en padrón con mayor participación en América Latina.

Desde el Consulado General del Perú en Santiago se informó a EL DÍNAMO que el padrón registrado incluye a 113,887 electores y es “el segundo con mayor número de connacionales tras el de Buenos Aires“.

Según las cifras que maneja la legación, en la primera vuelta realizada el domingo 12 de abril sufragaron más de 47.000 ciudadanos peruanos, lo que representó algo más del 40% habilitado para votar.

Las mesas para el balotaje de Perú en Santiago y regiones

De acuerdo con lo detallado por el consulado, el padrón en la Región Metropolitana llega a los 108,182 electores, los que dispondrán de 218 mesas distribuidas en cinco establecimientos.

Se trata de:

Colegio Providencia , Manuel Montt 485, Providencia.

, Manuel Montt 485, Providencia. Liceo Juan Pablo Duarte , Av. Santa Isabel 735, Providencia.

, Av. Santa Isabel 735, Providencia. Liceo José Victorino Lastarria , Miguel Claro 32, Providencia.

, Miguel Claro 32, Providencia. Liceo Arturo Alessandri Palma , Av. General Bustamante 443, Providencia.

, Av. General Bustamante 443, Providencia. Centro de Convenciones Espacio Riesco, Av. El Salto 5000, Huechuraba.

El detalle del resto de los locales de votación en regiones para el balotaje de este domingo en Perú es el siguiente: