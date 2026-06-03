El motivo del repentino traslado de Mauricio Hernández Norambuena a la cárcel de alta seguridad

Hasta antes de su traslado, el exfrentista de 68 años permanecía recluido en la cárcel de Rancagua.

Al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) en Santiago fue trasladado en las últimas horas Mauricio Hernández Norambuena (68), conocido también con el alias de “comandante Ramiro”, que utilizó durante su época en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Hernández se encontraba recluido en el Complejo Penitenciario de Rancagua cumpliendo su condena perpetua por la autoría intelectual del homicidio del senador y fundador de la UDI Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards, el hijo del entonces director de El Mercurio, Agustín Edwards, en la década de los 90.

Gendarmería informó a través de un comunicado que el traslado se enmarca en una “gestión técnica y normativa, que responde a medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública, por lo que su perfil criminógeno hizo recomendable su traslado al recinto penitenciario de alta seguridad”.

“De manera continua la Institución toma estas medidas que responden a la seguridad institucional, además de abordar condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Actualmente, el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) cuenta actualmente con plazas disponibles“, añadió la institución.