El conflicto familiar que enfrenta Alejandro Tabilo y la dura acusación de su padre: “Olvidó a su madre” y “compró la polola en un VIP”

Alejandro Tabilo. Agencia Uno.

En medio de su complejo presente tenístico, Alejandro Tabilo (42° ATP) se encuentra atravesando un difícil momento familiar, el cual quedó descubierto este domingo tras un duro round con su padre a través de redes sociales.

Ricardo Tabilo, papá del tenista nacional, comentó una publicación del portal Tenis Chile, la cual hacía alusión al Día de la Madre.

“Muchas felicidades a todas las madres y aprovecho agradecer a Tenis Chile por el saludo con esa fotografía del recuerdo ya que Alejandro olvidó a su madre desde que compró la polola en un VIP de una discoteca del sector oriente de la capital“, escribió el padre de Tabilo, refiriéndose a Malena de Lorenzo, actual pareja del deportista.

La respuesta del uno de Chile no tardó en llegar, y en la misma publicación contestó a su padre: “Ricardo Tabilo, qué bien seguir escribiendo mentiras y una manera tan cobarde. Ahora te acuerdas que tienes una linda mujer”.

Siguiendo en la línea del progenitor de Tabilo, Sebastián, hermano de Alejandro, también cuestionó al deportista, citando una frase que el reconocido entrenador Brad Gilbert le comentó a Nick Bollettieri que Tabilo tenía futuro en la disciplina. “Lo que no nos adelantó el señor Gilbert es que se lo comería el ego”, expuso.

Por si fuera poco, Ricardo volvió a la carga contra su hijo en otro posteo en Facebook. “A la mami la he tratado como la reina que es, a ella hay que quererla, respetarla. Te vengo pidiendo por largo tiempo que no dejes de llamar, ha perdido 34 kilos (la madre de Alejandro Tabilo). Por mí no hay problema, yo no voy a tranzar contra mis principios. Como ves, se te encuentra rápidamente en redes sociales“, cerró.