Trump arremete contra Netanyahu tras bombardeo en Beirut: “No tiene un puto criterio”

El jefe de la Casa Blanca relató que fue informado por sus asesores sobre la operación militar israelí poco antes de que se concretara el acuerdo, situación que generó su sorpresa y descontento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su molestia contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, luego de la ofensiva militar israelí registrada en Beirut, un hecho que ocurrió en medio de las negociaciones para concretar un acuerdo entre Washington y Teherán destinado a reducir las tensiones en la región.

Según explicó el mandatario estadounidense, el entendimiento con Irán continuaba avanzando y estaba previsto que se materializara durante la jornada. Sin embargo, el bombardeo en territorio libanés alteró el cronograma de las conversaciones y obligó a postergar la firma del pacto.

Trump arremete contra Netanyahu tras bombardeo en Beirut

“Lo sacudió. Retrasó la firma por unas horas. Se suponía que sería ahora. Ahora está programada para dentro de unas horas”, señaló Trump.

El jefe de la Casa Blanca relató que fue informado por sus asesores sobre la operación militar israelí poco antes de que se concretara el acuerdo, situación que generó su sorpresa y descontento.

“Es tan malo, no lo podía creer. Una hora antes de que se supone que firmáramos el acuerdo“, afirmó.

Si bien reconoció que Hezbollah había realizado acciones previas contra Israel, Trump consideró que la respuesta militar fue desproporcionada debido al contexto diplomático que se desarrollaba entre Estados Unidos e Irán.

“¿Por qué Bibi tuvo que hacer un maldito ataque? Estaba tan enojado. Se lo hice saber. No tiene ni un puto criterio. Se lo hice saber”, expresó.

Posteriormente, el mandatario volvió a referirse al tema a través de su red social Truth Social, donde reiteró que Israel tiene derecho a resguardar su seguridad, aunque cuestionó el momento elegido para la ofensiva.

“El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz“, escribió.

Trump también hizo un llamado a todas las partes involucradas a actuar con prudencia para evitar una escalada del conflicto.

“Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deben actuar con contención”, publicó.

Asimismo, agregó: “No debería haber más ataques israelíes en ninguna parte del Líbano, pero tampoco debería haber ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel (…) ¡No lo arruinemos todo!”.