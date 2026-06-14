Ministra Chomalí responde a alcaldes por eventuales cierres de centros de salud: “Usaron esos recursos para otras cosas”

La autoridad afirmó que los problemas de la red pública responden a factores estructurales y de gestión, además del financiamiento.

La ministra de Salud, May Chomalí, abordó los principales desafíos que enfrenta la red asistencial pública y sostuvo que las dificultades del sistema no pueden explicarse únicamente por la disponibilidad de recursos económicos, sino también por problemas de gestión y funcionamiento que se han arrastrado durante años.

La secretaria de Estado relató que una de las experiencias que más la impactó desde que asumió el cargo fue la conversación con una trabajadora de un hospital de Valparaíso, quien le manifestó sentirse avergonzada de desempeñarse en el recinto, pese a que anteriormente se sentía orgullosa de formar parte de él.

Según explicó la ministra Chomalí, ese testimonio refleja la compleja realidad que viven tanto los pacientes como los funcionarios del sistema público, marcada por extensas listas de espera, alta demanda asistencial, sobrecarga laboral para los equipos de salud y situaciones de violencia contra el personal.

A poco más de tres meses de asumir la conducción de la cartera, Chomalí afirmó que una de sus prioridades es fortalecer la confianza en la salud pública y mejorar la experiencia de quienes dependen de ella.

En ese contexto, la ministra enfatizó que los problemas actuales requieren soluciones integrales y reiteró que la falta de financiamiento no es el único factor detrás de la crisis. A su juicio, también existen desafíos estructurales y administrativos que deben corregirse para optimizar la atención y recuperar la credibilidad del sistema.

Durante una entrevista en Estado Nacional, la titular de Salud también respondió a las advertencias realizadas por algunos alcaldes respecto a eventuales reducciones en los horarios de atención de centros de salud producto de ajustes presupuestarios.

Frente a esos cuestionamientos, Chomalí aseguró que los fondos destinados a la extensión horaria no han sido recortados y sostuvo que algunos municipios utilizaron recursos asignados para otros objetivos.

“Hemos visto que los alcaldes usaron esos recursos para otras cosas que no eran exactamente para lo que estaban mandatados hacer. Entonces un alcalde me dice ‘voy a tener que reducir mi extensión horaria’, pero el componente extensión horaria no fue tocado”, afirmó.

En esa línea, precisó que dichos fondos no estaban destinados a financiar atenciones clínicas ni la ampliación de horarios en los establecimientos de salud.

“La única posibilidad que existe si un alcalde me dice que va a tener que reducir su extensión horaria es porque estaba usando recursos del componente uno para hacer la extensión horaria“, señaló.

Asimismo, defendió que las transferencias al sector salud no han disminuido en comparación con el año pasado y aseguró que el presupuesto de la cartera experimentará un incremento durante 2026. “Lo que se está transfiriendo este año no es menos que el 2025”, sostuvo.

Finalmente, la autoridad hizo un llamado a municipios y servicios de salud a fortalecer la administración de los recursos públicos disponibles para evitar desequilibrios financieros.

“Lo que yo les pido es, por favor, no aumentemos el gasto en la misma proporción que el aumento de los ingresos”, concluyó.