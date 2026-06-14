Las causas del accidente aún están siendo investigadas por las autoridades brasileñas, quienes trabajan para establecer la dinámica exacta del choque entre ambas aeronaves.

Un grave accidente aéreo ocurrido este domingo en Río de Janeiro, Brasil, dejó al menos seis personas fallecidas tras la colisión entre dos helicópteros en la zona suroeste de la ciudad. Entre las víctimas se encontrarían el cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como “Gaspi”.

La información fue entregada por la Policía Civil de Río de Janeiro y difundida por medios locales como CNN Brasil, que detallaron que una de las aeronaves transportaba a cinco ocupantes, mientras que en la otra solo viajaba el piloto.

Confirman muerte de Oliver Tree y el youtuber Gaspi en choque de helicópteros

De acuerdo con los reportes preliminares, el impacto entre ambas aeronaves ocurrió durante la mañana en el sector de Recreio dos Bandeirantes, generando un operativo de emergencia en el lugar. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes entre los ocupantes de los helicópteros.

Según la lista entregada por los organismos oficiales, entre los fallecidos figuran Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves, además de los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Oliver Tree era reconocido internacionalmente por su carrera musical y su presencia en plataformas digitales, donde acumulaba millones de seguidores y oyentes mensuales. El artista se encontraba en plena gira internacional, con presentaciones recientes en Brasil y planes de continuar su tour por Europa en las próximas semanas.

En tanto, Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”, era un popular creador de contenido argentino que había ganado notoriedad en redes sociales por su estilo humorístico y provocador, con videos grabados principalmente en espacios públicos de Buenos Aires.

Las causas del accidente aún están siendo investigadas por las autoridades brasileñas, quienes trabajan para establecer la dinámica exacta del choque entre ambas aeronaves. Equipos especializados continúan recopilando antecedentes en el lugar del siniestro.