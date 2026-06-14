Criteria: Kast alcanza un 39% de aprobación y Arrau lidera ranking de ministros mejor evaluados

Las evaluaciones más bajas dentro del gabinete corresponden a Ximena Rincón, con un 36% de aprobación, y Jorge Quiroz, con un 37%.

La más reciente encuesta Criteria mostró que el presidente José Antonio Kast alcanzó un 39% de aprobación ciudadana, cifra que representa una disminución de un punto porcentual respecto de la medición anterior. En paralelo, la desaprobación aumentó cinco puntos y se ubicó en un 52%.

El sondeo evidencia que la distancia entre quienes respaldan y quienes cuestionan la gestión del Mandatario continúa ampliándose. Asimismo, un 9% de los consultados indicó no tener una opinión definida sobre el desempeño del Gobierno.

En cuanto a la percepción sobre el rumbo adoptado por el Ejecutivo frente a los principales desafíos del país, un 46% considera que la administración está siguiendo un camino equivocado, mientras que un 36% estima que las decisiones adoptadas van en la dirección correcta. Un 18% señaló no tener una postura clara sobre la materia.

La encuesta también evaluó el desempeño de los integrantes del gabinete. Entre las autoridades con mayor nivel de conocimiento público figuran Ximena Rincón, con un 80%, Natalia Ducó, con un 74%, y Jorge Quiroz, con un 64%.

Sin embargo, al analizar la valoración de los ministros que superan el 30% de conocimiento ciudadano, el ranking es encabezado por Martín Arrau, titular de Seguridad, quien obtuvo un 56% de evaluación positiva. Más atrás aparecen May Chomalí e Iván Poduje, ambos con un 55% de aprobación.

El estudio además destaca el crecimiento en la visibilidad pública de Arrau, cuyo nivel de conocimiento aumentó significativamente respecto de mediciones anteriores.

En contraste, las evaluaciones más bajas dentro del gabinete corresponden a Ximena Rincón, con un 36% de aprobación, y Jorge Quiroz, con un 37%.

Respecto a otros temas de contingencia, la encuesta abordó el debate sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE). Un 48% de los participantes se manifestó a favor de que el Estado exija el pago de las deudas pendientes, mientras que un 28% expresó su desacuerdo.

La medición fue realizada el 11 de junio de 2026 mediante un panel online y consideró una muestra de 802 personas mayores de 18 años residentes en el país.