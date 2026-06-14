Gobierno ratifica en su cargo a embajador Zaliasnik y apunta a que investigación de Fiscalía “no ha sido un obstáculo”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que la indagatoria del Ministerio Público —abierta tras una denuncia de parlamentarios socialistas por los chats con Luis Hermosilla— no cambia por ahora la posición del Ejecutivo.

El Gobierno del presidente José Antonio Kast ratificó este domingo que Gabriel Zaliasnik continuará en sus funciones como embajador de Chile en Israel pese a la investigación que el Ministerio Público abrió en su contra.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fue el encargado de fijar la postura del Ejecutivo en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

“Esta es una investigación que se ha abierto con ocasión de una denuncia de parlamentarios. Eso para el gobierno no ha significado un obstáculo para que el embajador asuma sus funciones”, señaló Pavez, quien agregó que el Ejecutivo respetará la autonomía del Ministerio Público para llevar adelante sus diligencias.

La indagatoria fue impulsada por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista, a partir de antecedentes vinculados al caso Hermosilla.

Los parlamentarios solicitaron investigar eventuales delitos asociados a los diálogos entre Zaliasnik y el abogado Luis Hermosilla, entre ellos presunta malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

Pavez evitó adelantar escenarios ante la posibilidad de una eventual formalización y encuadró la postura del Gobierno en los antecedentes disponibles hasta ahora. “El proceso penal tiene hitos específicos que van a ir delineando la responsabilidad. Mientras no tengamos en el proceso penal algo distinto al embajador Zaliasnik, él sigue en sus funciones”, afirmó.

Consultado directamente sobre si una formalización cambiaría el criterio del Ejecutivo, el subsecretario fue escueto: “Que se pueda formalizar, que exista una acusación, que exista una eventual condena, yo no me quiero adelantar en ningún caso”, dijo.

Y cerró reiterando que el Gobierno dará “todas las facilidades” para que la investigación avance, “como con cualquier ciudadano”.