VIDEO – El inolvidable registro que Oliver Tree dejó en Chile antes de su fallecimiento

Apenas 12 días antes de la tragedia, el artista californiano se presentó en el Club Subterráneo de Providencia.

La muerte del cantante estadounidense Oliver Tree ha generado conmoción entre sus seguidores alrededor del mundo. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento en un accidente aéreo ocurrido en Brasil, miles de fanáticos han recordado uno de los momentos más especiales que protagonizó durante su reciente paso por Chile.

Apenas 12 días antes de la tragedia, el artista californiano se presentó en el Club Subterráneo de Providencia, en lo que fue su único concierto en solitario en el país. Durante el espectáculo, protagonizó una escena que rápidamente se transformó en uno de los recuerdos más comentados por quienes asistieron al evento.

El inolvidable registro que Oliver Tree dejó en Chile

Frente a un recinto repleto de seguidores, Oliver Tree sorprendió al público con una particular declaración cargada de humor y cercanía. “Aunque tal vez no lo sepan, mi nombre es Oliver Árbol y nací aquí en Santiago de Chile“, expresó entre risas.

Tras sus palabras, invitó a los asistentes a acompañarlo en un entusiasta “ceacheí”, generando una de las ovaciones más recordadas de la jornada. El momento quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y, tras su fallecimiento, volvió a viralizarse entre sus admiradores.

La visita del músico a Chile también incluyó una colaboración con el influencer Benjamín Castillo, conocido popularmente como “Pollo Castillo”. Ambos participaron en la grabación de un video junto al popular personaje Dr. Simi, registro que fue compartido en plataformas digitales y recibió miles de reacciones.

La grabación fue realizada en el sector de Nueva de Lyon con Avenida Andrés Bello, donde los tres aparecieron bailando al ritmo de la canción “Be My Lover”, del grupo La Bouche.

“Se te cruzan los tres tipos más lindos de Chile en la calle. ¿Qué haces?”, escribió Oliver Tree al publicar el registro, provocando una ola de comentarios de sus seguidores.

El artista se encontraba realizando una extensa gira internacional que contemplaba presentaciones en más de 40 países. Su paso por Chile fue parte de ese recorrido y hoy, tras su inesperada muerte, los registros de su visita han adquirido un significado especial para quienes tuvieron la oportunidad de verlo en vivo.

Las imágenes de su último concierto en Santiago y su espontánea conexión con el público chileno continúan circulando en redes sociales, transformándose en uno de los recuerdos más emotivos que dejó el cantante durante sus últimos días.